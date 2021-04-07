Томатные заварные пирожные с сыром по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского
Нереально вкусные пирожные приготовленные на заварном тесте, но с изюминкой!
Источник:Владимир Ярославский
Владимир Ярославский поделился рецептом заварных пирожных с томатами и сыром, которые после выпекания можно начинять паштетом, икрой и даже сырными кремами.
Читайте также Владимир Ярославский рассказал, как за 10 дней открыл ресторан и о трудностях, которые возникли
Томатные заварные пирожные можно есть сразу из духовки, а можно подать на стол как холодную закуску, ведь они не сладкие, а соленые.
Рецепт соленых заварных пирожных
- Томаты перебейте до однородной массы в блендере и перетрите через мелкое сито, чтоб избавиться от семян.
- В томаты добавьте сливочное масло и доведите до кипения. Всыпьте щепотку соли, муку и тщательно заварите тесто 1 минуту.
- Разогрейте духовку до 250 градусов, а тесто охладите.
- В теплую (не горячую) массу введите яйца, хорошо ее вымесив. Смесь должна едва течь, когда еще тепленькая.
- Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите на противень покрытый пергаментом.
- Смажьте водой пирожные и натрите сверху сыр.
- Отправьте пирожные и духовку, закройте дверцу и выключите духовку на 8 – 10 минут.
- Включите духовку на 180 – 195 градусов и выпекайте еще 15 – 17 минут.
- Пирожные готовы. Приятного аппетита!
Поделиться новостью