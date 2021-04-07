Нереально вкусные пирожные приготовленные на заварном тесте, но с изюминкой!

Владимир Ярославский поделился рецептом заварных пирожных с томатами и сыром, которые после выпекания можно начинять паштетом, икрой и даже сырными кремами.

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Томатные заварные пирожные можно есть сразу из духовки, а можно подать на стол как холодную закуску, ведь они не сладкие, а соленые.

Рецепт соленых заварных пирожных

Ингредиенты:

– 130 г томатов в собственном соку;

– 55 г сливочного масла;

– 80 г муки;

– 130 г яиц;

– соль на ваш вкус;

– тертый сыр на ваш вкус.