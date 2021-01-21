К вашему вниманию полезные и вкусные блюда из красной фасоли: суп-пюре, паштет, фасоль со сметаной, которые вы с легкостью приготовите дома.

Блюда из красной фасоли можно готовить как основные или как гарниры, которые прекрасно сочетаются с различными продуктами. Smachno News подготовил для вас три рецепта с фасолью, которые понравятся всей вашей семье.

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Овощной суп-пюре

Суп-пюре из красной фасоли

Ингредиенты:

– 100–150 граммов красной фасоли;

– 1 красный сладкий перец;

– 1 морковь;

– 1 томат;

– 1 луковица;

– 1 картофелина;

– подсолнечное масло;

– соль.

Для приготовления супа помойте фасоль, залейте холодной водой, оставьте на несколько часов или на ночь. Помойте, очистите картофель, красный сладкий перец, томат, лук, морковь, нарежьте кубиками. На сковороде на подсолнечном масле обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Дальше – выложите сладкий красный перец, томат, тушите 2-3 минуты. В кacтpюлю с кипятком выложите фасоль, картофель, морковь, лук, добавьте соль, красный перец, томат. Варите 30-35 минут до готовности. Снимите с огня, измельчите блендером в пюре, выложите на тарелку.

Паштет

Паштет из красной фасоли

Ингредиенты:

– 200 граммов красной фасоли;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– подсолнечное масло;

– укроп;

– соль, перец.

Для приготовления паштета помойте фасоль, залейте холодной водой, оставьте на несколько часов. Помойте, очистите лук, чеснок, морковь. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, чеснок нарежьте ломтиками. Помойте, измельчите ножом укроп. На сковороде на подсолнечном масле обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Дальше – добавьте чеснок, тушите несколько минут. В кacтpюлю с кипятком выложите фасоль. Варите 30 минут до готовности. Снимите с огня, оставьте для охлаждения. В миске смешайте лук, морковь, чеснок с фасолью, добавьте соль, перец, укроп, перемешайте, измельчите блендером до однородной консистенции. Выложите на тарелку.

Фасоль в сметане

Красная фасоль в сметане

Ингредиенты:

– 250 граммов красной фасоли;

– 1 луковица;

– 300 миллилитров сметаны 10-15%

– подсолнечное масло;

– лавровый лист;

– соль, перец.