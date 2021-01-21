Вкусные блюда из красной фасоли: домашние рецепты на каждый день
К вашему вниманию полезные и вкусные блюда из красной фасоли: суп-пюре, паштет, фасоль со сметаной, которые вы с легкостью приготовите дома.
Блюда из красной фасоли можно готовить как основные или как гарниры, которые прекрасно сочетаются с различными продуктами. Smachno News подготовил для вас три рецепта с фасолью, которые понравятся всей вашей семье.
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Овощной суп-пюре
Суп-пюре из красной фасоли
- Для приготовления супа помойте фасоль, залейте холодной водой, оставьте на несколько часов или на ночь.
- Помойте, очистите картофель, красный сладкий перец, томат, лук, морковь, нарежьте кубиками.
- На сковороде на подсолнечном масле обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Дальше – выложите сладкий красный перец, томат, тушите 2-3 минуты.
- В кacтpюлю с кипятком выложите фасоль, картофель, морковь, лук, добавьте соль, красный перец, томат. Варите 30-35 минут до готовности.
- Снимите с огня, измельчите блендером в пюре, выложите на тарелку.
Паштет
Паштет из красной фасоли
- Для приготовления паштета помойте фасоль, залейте холодной водой, оставьте на несколько часов.
- Помойте, очистите лук, чеснок, морковь. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, чеснок нарежьте ломтиками. Помойте, измельчите ножом укроп.
- На сковороде на подсолнечном масле обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Дальше – добавьте чеснок, тушите несколько минут.
- В кacтpюлю с кипятком выложите фасоль. Варите 30 минут до готовности. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
- В миске смешайте лук, морковь, чеснок с фасолью, добавьте соль, перец, укроп, перемешайте, измельчите блендером до однородной консистенции. Выложите на тарелку.
Фасоль в сметане
Красная фасоль в сметане
- Помойте фасоль, залейте холодной водой на несколько часов или на ночь.
- В кастрюлю с кипятком выложите фасоль, добавьте лавровый лист, варите 35-40 минут до готовности.
- Помойте, очистите лук, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде на подсолнечном масле до золотой корочки. Дальше – выложите фасоль, добавьте сметану, соль, перец, перемешайте, тушите 15–20 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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