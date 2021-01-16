Диетический зимний суп с фасолью: вкусный рецепт первого блюда на каждый день
В холодные зимние вечера хочется чего-то вкусного, сытного и горяченького. Мы подготовили для вас зимний рецепт супа из фасоли без мяса – он очень вкусный, попробуйте!
Smachno News подготовил для вас сезонный рецепт вкусного супа с фасолью, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Известно, что именно фасолевые супы одни из самых сытных первых блюд в украинской кухне. Такое блюдо прекрасно подойдет всей вашей семье, оно подходит как для обычного стола, так и для праздничного застолья.
Как приготовить фасолевый суп
- Заранее замочите картофель на ночь в воде, так он сварится быстрее.
- Тщательно очистите овощи, нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Заправьте зажарку из моркови и лука томатной пастой, перемешайте.
- Переложите зажарку в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- Как только вода закипела добавьте фасоль и варите суп в течение 50-60 минут на маленьком огне.
- Когда фасоль станет развариваться, добавьте в суп картофель нарезанный средними кубиками и варите до его готовности.
- Добавьте специй на ваш вкус и перемешайте.
- Дайте готовому супу из фасоли настояться в течение 20 минут и подавайте блюдо к столу. Приятного тебе аппетита!
Рецепт приготовления супа из фасоли из видео:
Источник: SmachnoNews
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