В холодные зимние вечера хочется чего-то вкусного, сытного и горяченького. Мы подготовили для вас зимний рецепт супа из фасоли без мяса – он очень вкусный, попробуйте!

Smachno News подготовил для вас сезонный рецепт вкусного супа с фасолью, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Известно, что именно фасолевые супы одни из самых сытных первых блюд в украинской кухне. Такое блюдо прекрасно подойдет всей вашей семье, оно подходит как для обычного стола, так и для праздничного застолья.

Как приготовить фасолевый суп

Ингредиенты:

– 300 г фасоли;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– масло для жарки;

– 500 г картофеля;

– 2 ст. л томатной пасты;

– 1,5 л воды;

– специи на ваш вкус.

Заранее замочите картофель на ночь в воде, так он сварится быстрее. Тщательно очистите овощи, нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Заправьте зажарку из моркови и лука томатной пастой, перемешайте. Переложите зажарку в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Как только вода закипела добавьте фасоль и варите суп в течение 50-60 минут на маленьком огне. Когда фасоль станет развариваться, добавьте в суп картофель нарезанный средними кубиками и варите до его готовности. Добавьте специй на ваш вкус и перемешайте. Дайте готовому супу из фасоли настояться в течение 20 минут и подавайте блюдо к столу. Приятного тебе аппетита!

Рецепт приготовления супа из фасоли из видео: