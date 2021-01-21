Cмачні страви з червоної квасолі: домашні рецепти на кожен день
До вашої уваги корисні та смачні страви з червоної квасолі: суп-пюре, паштет, квасоля зі сметаною, які ви з легкістю приготуєте вдома.
Страви з червоної квасолі можна готувати як основні або гарніри, які чудово поєднується з різними продуктами. Smachno News підготував для вас три рецепти з квасолею, які сподобаються всій вашій родині.
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Овочевий суп-пюре
Суп-пюре з червоної квасолі
- Для приготування супу помийте квасолю, залийте холодною водою, залиште на декілька годин або на ніч.
- Помийте, почистіть картоплю, червоний солодкий перець, томат, цибулю, моркву, наріжте кубиками.
- На пательні на соняшниковій олії обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Далі – викладіть солодкий червоний перець, томат, тушкуйте 2-3 хвилини.
- У кacтpюлю з окропом викладіть квасолю, картоплю, моркву, цибулю, додайте сіль, червоний перець, томат. Варіть 30-35 хвилин до готовності.
- Зніміть з вогню, подрібніть блендером у пюре, викладіть на тарілку.
Паштет
Паштет з червоної квасолі
- Для приготування паштету помийте квасолю, залийте холодною водою, залиште на декілька годин.
- Помийте, почистіть цибулю, часник, моркву. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на грубій тертці, часник наріжте скибочками. Помийте, подрібніть ножем кріп.
- На пательні на соняшниковій олії обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Далі – додайте часник, тушкуйту декілька хвилин.
- У кacтpюлю з окропом викладіть квасолю. Варіть 30 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.
- У мисці змішайте цибулю, моркву, часник з квасолею, додайте сіль, перець, кріп, перемішайте, подрібніть блендером до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку.
Квасоля в сметані
Червона квасоля в сметані
- Помийте квасолю, залийте холодною водою, залиште на декілька годин.
- У каструлю з окропом викладіть квасолю, додайте лавровий лист, варіть 35-40 хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть цибулю, наріжте кубиками та обсмажте на пательні на соняшниковій олії до золотої скоринки. Далі – викладіть квасолю, додайте сметану, сіль, перець, перемішайте, тушкуйте 15-20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
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