До вашої уваги корисні та смачні страви з червоної квасолі: суп-пюре, паштет, квасоля зі сметаною, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Страви з червоної квасолі можна готувати як основні або гарніри, які чудово поєднується з різними продуктами. Smachno News підготував для вас три рецепти з квасолею, які сподобаються всій вашій родині.

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Овочевий суп-пюре

Суп-пюре з червоної квасолі

Інгредієнти:

– 100-150 грамів червоної квасолі;

– 1 червоний солодкий перець;

– 1 морква;

– 1 томат;

– 1 цибуля;

– 1 картоплина;

– соняшникова олія;

– сіль.

Для приготування супу помийте квасолю, залийте холодною водою, залиште на декілька годин або на ніч. Помийте, почистіть картоплю, червоний солодкий перець, томат, цибулю, моркву, наріжте кубиками. На пательні на соняшниковій олії обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Далі – викладіть солодкий червоний перець, томат, тушкуйте 2-3 хвилини. У кacтpюлю з окропом викладіть квасолю, картоплю, моркву, цибулю, додайте сіль, червоний перець, томат. Варіть 30-35 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, подрібніть блендером у пюре, викладіть на тарілку.

Паштет

Паштет з червоної квасолі

Інгредієнти:

– 200 грамів червоної квасолі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– соняшникова олія;

– кріп;

– сіль, перець.

Для приготування паштету помийте квасолю, залийте холодною водою, залиште на декілька годин. Помийте, почистіть цибулю, часник, моркву. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на грубій тертці, часник наріжте скибочками. Помийте, подрібніть ножем кріп. На пательні на соняшниковій олії обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Далі – додайте часник, тушкуйту декілька хвилин. У кacтpюлю з окропом викладіть квасолю. Варіть 30 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, залиште для охолодження. У мисці змішайте цибулю, моркву, часник з квасолею, додайте сіль, перець, кріп, перемішайте, подрібніть блендером до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку.

Квасоля в сметані

Червона квасоля в сметані

Інгредієнти:

– 250 грамів червоної квасолі;

– 1 цибуля;

– 300 мілілітрів сметани 10-15%;

– соняшникова олія;

– лавровий лист;

– сіль, перець.