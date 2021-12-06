Красный бархат – любимый десерт американцев. Первый бархатный торт родился в 1800-х годах, когда американские повара искали что-то новое в кондитерском искусстве.

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В ходе кулинарных экспериментов, сочетании различных ингредиентов у поваров получились необычно яркие лепешки, которые изначально прозвали дьявольскими. Спор по поводу цвета все еще обсуждается: некоторые считают, что это вызвано химической реакцией между какао и кислотой, тогда как другие обвиняют коричневый сахар, который сначала назывался красным сахаром.

После 1930-х годов возникло первое современное название торт – Red Velvet.

Торт "Красный бархат"

Время: 1 день

Порции: 8

Красный бархат / Фото Газетт Украина

Ингредиенты для бисквита:

– 100 граммов сырых яиц (125 граммов / 155 граммов / 190 граммов);

– 170 граммов сахара (215 граммов / 265 граммов/325 граммов);

– 150 граммов кефира (190 граммов/235 граммов / 285 граммов);

– 70 грамм сливочного масла (90 г/110 г/135 граммов);

– 3 грамма разрыхлителя для теста (4 грамма/5 грамм/6 граммов);

– 3 грамма пищевой соды (4 грамма / 5 граммов / 6 граммов);

– 5 граммов какао (6 граммов / 8 граммов / 10 граммов);

– 200 граммов муки (250 г/310 г/380 граммов);

– водорастворимый краситель (клубника+малина).

Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках на формы: 18/20/22 сантиметра.

⁣Приготовление:⁣

Разогрейте духовку в режиме "Конвекция" до 165 градусов.

В чаше кухонного комбайна смешайте яйца, сахар, краситель и взбейте до устойчивых пиков.

Растопите в микроволновке сливочное масло и влейте его в яичную массу.

Добавьте кефир и бережно перемешайте.

Отдельно смешайте муку, какао, разрыхлитель и соду.

Просейте сухие ингредиенты через сито и добавьте к яичной смеси.

Перемешайте все ингредиенты до консистенции однородного теста.

Дно формы укройте фольгой, вылейте тесто. Сверху на форму поместите что-то тяжелое.

Выпекайте бисквит в духовке 40 минут.

Бисквит должен полностью остыть в форме. Заверните все слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на ночь.

Клубничная начинка

Ингредиенты:

– 200 граммов клубничного пюре (260 г/330 г/400 граммов)⁣;

– 120 граммов лимонного сока (25 граммов/33 грамма/40 граммов)⁣;

– 50 граммов сахара (65 граммов/80граммов/100 граммов)⁣;

– 12 граммов кукурузного крахмала (15 граммов/20 граммов/25 граммов)⁣;

– 6 граммов желатина +30 миллилитров воды (8 граммов + 40 миллилитров/10 граммов + 50 миллилитров/12 граммов + 60 миллилитров).

Расчет на 2 формы диаметром 14 сантиметров, в скобках на формы: 16/18/20 сантиметров.

Красный бархат в разрезе / Фото кондитерская

Приготовление:

Замочите желатин водой, чтобы он набух. Смешайте клубничное пюре с сахаром и крахмалом. Влейте лимонный сок и перемешайте. Отправьте все на плиту и заварите крахмал при постоянном помешивании. Снимите с плиты, добавьте набухший желатин и перемешайте. Возьмите два одинаковых кольца, сформируйте дно пищевой пленкой. Борта в середине форм укройте бордюрной лентой. Разлейте массу по формочкам (по 150 граммов) и оставьте охлаждаться. Отправьте в холодильник на несколько часов.

Крем-чиз

Ингредиенты:

– 150 граммов маскарпоне (190 граммов/235 граммов / 285 граммов);

– 250 граммов крем-сыра (315 граммов/390 граммов/475 граммов)⁣;

– 400 миллилитров жирных сливок (500 миллилитров/620 миллилитров/760 миллилитров);

– 100 граммов сахарной пудры (125 граммов/155 граммов/190 граммов).

Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках на формы: 18/20/22 сантиметров.

Для декора: свежая клубника;

мята.

⁣Приготовление:

Соедините все ингредиенты в чаше кухонного комбайна и перебейте до устойчивой массы. Снимите форму с бисквита и разрежьте вдоль на 4 коржа. Переложите 2/3 части крема в кондитерский мешок без насадки. Выложите крем на первый корж спиралью от центра к краям, разровняйте. Из крема сделайте бортик и выложите в центр клубничный слой. Сверху снова смажьте кремом и выложите второй корж. Повторите еще раз пункты 4, 5 и 6. Выровняйте борта кремом. Выложите крем на верхушку торта и разровняйте. Из оставшегося коржа сделайте крошку и задекорируйте ею торт по бокам. Оставшийся Крем переложите в кондитерский мешок с насадкой "Сент-Оноре" и отсадите его на торт. В середину выложите свежую клубнику и мяту.

Торт готов, приятного аппетита!