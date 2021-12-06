Красный бархат – любимый десерт американцев. Первый бархатный торт родился в 1800-х годах, когда американские повара искали что-то новое в кондитерском искусстве.

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В ходе кулинарных экспериментов, сочетании различных ингредиентов у поваров получились необычно яркие лепешки, которые изначально прозвали дьявольскими. Спор по поводу цвета все еще обсуждается: некоторые считают, что это вызвано химической реакцией между какао и кислотой, тогда как другие обвиняют коричневый сахар, который сначала назывался красным сахаром.

После 1930-х годов возникло первое современное название торт – Red Velvet.

Торт "Красный бархат"

Время: 1 день
Порции: 8

Красный бархат / Фото Газетт Украина

Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках на формы: 18/20/22 сантиметра.

⁣Приготовление:⁣

  • Разогрейте духовку в режиме "Конвекция" до 165 градусов.
  • В чаше кухонного комбайна смешайте яйца, сахар, краситель и взбейте до устойчивых пиков.
  • Растопите в микроволновке сливочное масло и влейте его в яичную массу.
  • Добавьте кефир и бережно перемешайте.
  • Отдельно смешайте муку, какао, разрыхлитель и соду.
  • Просейте сухие ингредиенты через сито и добавьте к яичной смеси.
  • Перемешайте все ингредиенты до консистенции однородного теста.
  • Дно формы укройте фольгой, вылейте тесто. Сверху на форму поместите что-то тяжелое.
  • Выпекайте бисквит в духовке 40 минут.
  • Бисквит должен полностью остыть в форме. Заверните все слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на ночь.

Клубничная начинка

Расчет на 2 формы диаметром 14 сантиметров, в скобках на формы: 16/18/20 сантиметров.

Красный бархат в разрезе / Фото кондитерская

Приготовление:

  1. Замочите желатин водой, чтобы он набух.
  2. Смешайте клубничное пюре с сахаром и крахмалом.
  3. Влейте лимонный сок и перемешайте.
  4. Отправьте все на плиту и заварите крахмал при постоянном помешивании.
  5. Снимите с плиты, добавьте набухший желатин и перемешайте.
  6. Возьмите два одинаковых кольца, сформируйте дно пищевой пленкой. Борта в середине форм укройте бордюрной лентой.
  7. Разлейте массу по формочкам (по 150 граммов) и оставьте охлаждаться.
  8. Отправьте в холодильник на несколько часов.

Крем-чиз

Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках на формы: 18/20/22 сантиметров.

⁣Приготовление:

  1. Соедините все ингредиенты в чаше кухонного комбайна и перебейте до устойчивой массы.
  2. Снимите форму с бисквита и разрежьте вдоль на 4 коржа.
  3. Переложите 2/3 части крема в кондитерский мешок без насадки.
  4. Выложите крем на первый корж спиралью от центра к краям, разровняйте.
  5. Из крема сделайте бортик и выложите в центр клубничный слой.
  6. Сверху снова смажьте кремом и выложите второй корж.
  7. Повторите еще раз пункты 4, 5 и 6.
  8. Выровняйте борта кремом.
  9. Выложите крем на верхушку торта и разровняйте.
  10. Из оставшегося коржа сделайте крошку и задекорируйте ею торт по бокам.
  11. Оставшийся Крем переложите в кондитерский мешок с насадкой "Сент-Оноре" и отсадите его на торт.
  12. В середину выложите свежую клубнику и мяту.

Торт готов, приятного аппетита!