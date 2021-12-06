Красный бархат – любимый десерт американцев. Первый бархатный торт родился в 1800-х годах, когда американские повара искали что-то новое в кондитерском искусстве.
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В ходе кулинарных экспериментов, сочетании различных ингредиентов у поваров получились необычно яркие лепешки, которые изначально прозвали дьявольскими. Спор по поводу цвета все еще обсуждается: некоторые считают, что это вызвано химической реакцией между какао и кислотой, тогда как другие обвиняют коричневый сахар, который сначала назывался красным сахаром.
После 1930-х годов возникло первое современное название торт – Red Velvet.
Торт "Красный бархат"
Время: 1 день
Порции: 8
Красный бархат / Фото Газетт Украина
Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках на формы: 18/20/22 сантиметра.
Приготовление:
- Разогрейте духовку в режиме "Конвекция" до 165 градусов.
- В чаше кухонного комбайна смешайте яйца, сахар, краситель и взбейте до устойчивых пиков.
- Растопите в микроволновке сливочное масло и влейте его в яичную массу.
- Добавьте кефир и бережно перемешайте.
- Отдельно смешайте муку, какао, разрыхлитель и соду.
- Просейте сухие ингредиенты через сито и добавьте к яичной смеси.
- Перемешайте все ингредиенты до консистенции однородного теста.
- Дно формы укройте фольгой, вылейте тесто. Сверху на форму поместите что-то тяжелое.
- Выпекайте бисквит в духовке 40 минут.
- Бисквит должен полностью остыть в форме. Заверните все слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на ночь.
Клубничная начинка
Расчет на 2 формы диаметром 14 сантиметров, в скобках на формы: 16/18/20 сантиметров.
Красный бархат в разрезе / Фото кондитерская
Приготовление:
- Замочите желатин водой, чтобы он набух.
- Смешайте клубничное пюре с сахаром и крахмалом.
- Влейте лимонный сок и перемешайте.
- Отправьте все на плиту и заварите крахмал при постоянном помешивании.
- Снимите с плиты, добавьте набухший желатин и перемешайте.
- Возьмите два одинаковых кольца, сформируйте дно пищевой пленкой. Борта в середине форм укройте бордюрной лентой.
- Разлейте массу по формочкам (по 150 граммов) и оставьте охлаждаться.
- Отправьте в холодильник на несколько часов.
Крем-чиз
Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках на формы: 18/20/22 сантиметров.
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты в чаше кухонного комбайна и перебейте до устойчивой массы.
- Снимите форму с бисквита и разрежьте вдоль на 4 коржа.
- Переложите 2/3 части крема в кондитерский мешок без насадки.
- Выложите крем на первый корж спиралью от центра к краям, разровняйте.
- Из крема сделайте бортик и выложите в центр клубничный слой.
- Сверху снова смажьте кремом и выложите второй корж.
- Повторите еще раз пункты 4, 5 и 6.
- Выровняйте борта кремом.
- Выложите крем на верхушку торта и разровняйте.
- Из оставшегося коржа сделайте крошку и задекорируйте ею торт по бокам.
- Оставшийся Крем переложите в кондитерский мешок с насадкой "Сент-Оноре" и отсадите его на торт.
- В середину выложите свежую клубнику и мяту.
Торт готов, приятного аппетита!