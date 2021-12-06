Червоний оксамит – улюблений десерт американців. Перший оксамитовий торт народився у 1800-х роках, коли американські кухарі шукали щось нове в кондитерському мистецтві.
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В ході кулінарних експериментів, поєднанні різних інгредієнтів у кухарів вийшли незвично яскраві коржі, які спочатку прозвали диявольськими. Суперечка з приводу кольору все ще обговорюється: деякі вважають, що це викликано хімічною реакцією між какао і кислотою, тоді як інші звинувачують коричневий цукор, який спочатку називався червоним цукром.
Після 1930-х років виникла перша сучасна назва торт – Red Velvet.
Торт "Червоний оксамит"
- Час: 1 день
- Порції: 8
Червоний оксамит / Фото Ґазетт Україна
Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 18/20/22 сантиметри.
Приготування:
- Розігрійте духовку в режимі "Конвекція" до 165 градусів.
- У чаші кухонного комбайна змішайте яйця, цукор, барвник та збийте до стійких піків.
- Розтопіть у мікрохвильовці вершкове масло та влийте його до яєчної маси.
- Додайте кефір та дбайливо перемішайте.
- Окремо змішайте борошно, какао, розпушувач та соду.
- Просійте сухі інгредієнти через сито та додайте до яєчної суміші.
- Перемішайте всі інгредієнти до консистенції однорідного тіста.
- Дно форми вкрийте фольгою, вилийте тісто. Зверху на форму помістіть щось важке.
- Випікайте бісквіт в духовці 40 хвилин.
- Бісквіт повинен повністю охолонути у формі. Загорніть все шаром харчової плівки та відправте в холодильник на ніч.
Полунична начинка
Розрахунок на 2 форми діаметром 14 сантиметрів, в дужках на форми: 16/18/20 сантиметрів.
Червоний оксамит в розрізі / Фото Кондитерська
Приготування:
- Замочіть желатин водою, щоб він набух.
- Змішайте полуничне пюре з цукром та крохмалем.
- Влийте лимонний сік та перемішайте.
- Відправте все на плиту та заваріть крохмаль при постійному помішуванні.
- Зніміть з плити, додайте набухлий желатин та перемішайте.
- Візьміть два однакових кільця, сформуйте дно харчовою плівкою. Борти в середині форм вкрийте бордюрною стрічкою.
- Розлийте масу по формах (по 150 грамів) та залишіть охолоджуватися.
- Відправте в холодильник на кілька годин.
Крем-чіз
Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 18/20/22 сантиметрів.
Для декору:
- свіжа полуниця;
- м'ята.
Приготування:
- З'єднайте всі інгредієнти в чаші кухонного комбайна та перебийте до стійкої маси.
- Зніміть форму з бісквіта та розріжте повздовж на 4 коржі.
- Перекладіть 2/3 частини крему в кондитерський мішок без насадки.
- Викладіть крем на перший корж спіраллю від центру до країв, розрівняйте.
- З крему зробіть бортик та викладіть в центр полуничний шар.
- Зверху знову змастіть кремом та викладіть другий корж.
- Повторіть ще раз пункти 4, 5 і 6.
- Вирівняйте борти кремом.
- Викладіть крем на верхівку торта та розрівняйте.
- З коржа, що залишився, зробіть крихту та задекоруйте нею торт з боків.
- Крем, що залишився перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Сент-Оноре" та відсадіть його на торт.
- В середину викладіть свіжу полуницю та м'яту.
Торт готовий, смачного!