Червоний оксамит – улюблений десерт американців. Перший оксамитовий торт народився у 1800-х роках, коли американські кухарі шукали щось нове в кондитерському мистецтві.

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В ході кулінарних експериментів, поєднанні різних інгредієнтів у кухарів вийшли незвично яскраві коржі, які спочатку прозвали диявольськими. Суперечка з приводу кольору все ще обговорюється: деякі вважають, що це викликано хімічною реакцією між какао і кислотою, тоді як інші звинувачують коричневий цукор, який спочатку називався червоним цукром.

Після 1930-х років виникла перша сучасна назва торт – Red Velvet.

Торт "Червоний оксамит"

  • Час: 1 день
  • Порції: 8


Червоний оксамит / Фото Ґазетт Україна

Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 18/20/22 сантиметри.

⁣Приготування:⁣

  1. Розігрійте духовку в режимі "Конвекція" до 165 градусів.
  1. У чаші кухонного комбайна змішайте яйця, цукор, барвник та збийте до стійких піків.
  1. Розтопіть у мікрохвильовці вершкове масло та влийте його до яєчної маси.
  1. Додайте кефір та дбайливо перемішайте.
  1. Окремо змішайте борошно, какао, розпушувач та соду.
  1. Просійте сухі інгредієнти через сито та додайте до яєчної суміші.
  1. Перемішайте всі інгредієнти до консистенції однорідного тіста.
  1. Дно форми вкрийте фольгою, вилийте тісто. Зверху на форму помістіть щось важке.
  1. Випікайте бісквіт в духовці 40 хвилин.
  1. Бісквіт повинен повністю охолонути у формі. Загорніть все шаром харчової плівки та відправте в холодильник на ніч.

Полунична начинка

Розрахунок на 2 форми діаметром 14 сантиметрів, в дужках на форми: 16/18/20 сантиметрів.


Червоний оксамит в розрізі / Фото Кондитерська

Приготування:

  1. Замочіть желатин водою, щоб він набух.
  1. Змішайте полуничне пюре з цукром та крохмалем.
  1. Влийте лимонний сік та перемішайте.
  1. Відправте все на плиту та заваріть крохмаль при постійному помішуванні.
  1. Зніміть з плити, додайте набухлий желатин та перемішайте.
  1. Візьміть два однакових кільця, сформуйте дно харчовою плівкою. Борти в середині форм вкрийте бордюрною стрічкою.
  1. Розлийте масу по формах (по 150 грамів) та залишіть охолоджуватися.
  1. Відправте в холодильник на кілька годин.

Крем-чіз

Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 18/20/22 сантиметрів.

Для декору:

  • свіжа полуниця;
  • м'ята.

⁣Приготування:

  1. З'єднайте всі інгредієнти в чаші кухонного комбайна та перебийте до стійкої маси.
  1. Зніміть форму з бісквіта та розріжте повздовж на 4 коржі.
  1. Перекладіть 2/3 частини крему в кондитерський мішок без насадки.
  1. Викладіть крем на перший корж спіраллю від центру до країв, розрівняйте.
  1. З крему зробіть бортик та викладіть в центр полуничний шар.
  1. Зверху знову змастіть кремом та викладіть другий корж.
  1. Повторіть ще раз пункти 4, 5 і 6.
  1. Вирівняйте борти кремом.
  1. Викладіть крем на верхівку торта та розрівняйте.
  1. З коржа, що залишився, зробіть крихту та задекоруйте нею торт з боків.
  1. Крем, що залишився перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Сент-Оноре" та відсадіть його на торт.
  1. В середину викладіть свіжу полуницю та м'яту.

Торт готовий, смачного!