Крем-брюле – популярный десерт с нежной консистенцией и сахарной корочкой. Страна происхождения десерта Франция, Испания и Англия. Кулинары до сих пор не могут окончательно определить, где его изобрели.

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Чтобы приготовить правильный крем-брюле, нужно обязательно добавить стручок ванили. Этот ингредиент сейчас очень дорог, не каждый может позволить приобрести его. Украинская кулинарка и судья шоу Мастер Шеф Оля Мартыновская поделилась с читателями интересным рецептом этого десерта, в котором ваниль заменила на украинскую гречку.

Рецепт крем-брюле на гречке

Время: 16 часов

16 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 граммов жирных коровьих сливок;

– 1 яичный желток;

– 15 – 20 граммов сахара + 20 граммов коричневого сахара;

– гречка.

Приготовление:

Поджариваем на сухой сковороде несколько ложечек гречихи, чтобы она потрескивала и всыпаем ее в сливки. Кстати можно миксовать сливки с молоком, чтобы экономнее и не так жирно. Гречка нагреет сливки и отдаст вкус. Оставляем ее там на 30 минут. Долго настаивать не нужно.

Желтки растираем с сахаром венчиком, гречку откидываем на сито, а сливки вводим в желтки и перемешиваем. Выливаем в сосуд, в котором и будем подавать.

Готовить можно двумя способами:

bain-marie – водяная баня. То есть ставим формы с десертом на противень, наливаем горячую воду и готовим 30 – 35 минут, при 160 градусах без вентиляции.

* без водяной бани – ставим формы на противень и готовим при 100 градусах, если без обдува, или 80 градусов с конвекцией 25 – 30 минут.

Потрясите тарелочку, чтобы проверить готовность. Важно, чтобы серединка не была жидкой, а двигалась как холодец.

Отправляем десерт на ночь в холодильник. Перед дегустацией посыпаем сахаром, равномерно распределяем его. Обжигаем горелкой и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!