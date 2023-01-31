Крем-брюле – популярний десерт з ніжною консистенцією та цукровою скоринкою Країна походження десерту Франція, Іспанія та Англія. Кулінари досі не можуть остаточно визначити де його винайшли.

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Щоб приготувати правильний крем-брюле потрібно обов'язково додати стручок ванілі. Цей інгредієнт зараз дуже дорогий, не кожен може дозволити придбати його. Українська кулінарка та суддя шоу "Мастер Шеф" Оля Мартиновська поділилася з читачами цікавим рецептом цього десерту, у якому ваніль замінила на українську гречку.

Рецепт крем-брюле на гречці

Час: 16 годин

16 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 150 грамів жирних коров'ячих вершків;

– 1 яєчний жовток;

– 15 – 20 грамів цукру + 20 грамів коричневого цукру;

– гречка.

Приготування:

Підсмажуємо на сухій сковорідці кілька ложечок гречки, щоб вона аж потріскувала і всипаємо її у вершки. До речі можна міксувати вершки з молоком, щоб економніше і не так жирно. Гречка нагріє вершки і віддасть смак. Залишаємо її там на 30 хвилин. Довго настоювати не потрібно.

Жовтки розтираємо з цукром вінчиком, гречку відкидаємо на сито, а вершки вводимо в жовтки і перемішуємо. Виливаємо в посудину, в якій і подаватимемо.

Готувати можна двома способами:

bain-marie – водяна баня. Тобто ставимо форми з десертом на деко, наливаємо гарячої води та готуємо 30 – 35 хвилин, при 160 градусах без вентиляції.

* без водяної бані – ставимо форми на деко і готуємо при 100 градусах, якщо без обдуву, або 80 градусів з конвекцією 25 – 30 хвилин.

Потрясіть легенько тарілочку, щоб перевірити готовність. Важливо, щоб серединка не була рідкою, а рухалася ніби холодець.

Відправляємо десерт на ніч в холодильник. Перед дегустацією посипаємо цукром, рівномірно розподіляємо його. Обпалюємо пальником та подаємо до столу.

Смачного!