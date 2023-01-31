Крем-брюле – популярний десерт з ніжною консистенцією та цукровою скоринкою Країна походження десерту Франція, Іспанія та Англія. Кулінари досі не можуть остаточно визначити де його винайшли.
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Щоб приготувати правильний крем-брюле потрібно обов'язково додати стручок ванілі. Цей інгредієнт зараз дуже дорогий, не кожен може дозволити придбати його. Українська кулінарка та суддя шоу "Мастер Шеф" Оля Мартиновська поділилася з читачами цікавим рецептом цього десерту, у якому ваніль замінила на українську гречку.
Рецепт крем-брюле на гречці
- Час: 16 годин
- Порції: 1
Приготування:
- Підсмажуємо на сухій сковорідці кілька ложечок гречки, щоб вона аж потріскувала і всипаємо її у вершки. До речі можна міксувати вершки з молоком, щоб економніше і не так жирно. Гречка нагріє вершки і віддасть смак. Залишаємо її там на 30 хвилин. Довго настоювати не потрібно.
- Жовтки розтираємо з цукром вінчиком, гречку відкидаємо на сито, а вершки вводимо в жовтки і перемішуємо. Виливаємо в посудину, в якій і подаватимемо.
Готувати можна двома способами:
- bain-marie – водяна баня. Тобто ставимо форми з десертом на деко, наливаємо гарячої води та готуємо 30 – 35 хвилин, при 160 градусах без вентиляції.
- * без водяної бані – ставимо форми на деко і готуємо при 100 градусах, якщо без обдуву, або 80 градусів з конвекцією 25 – 30 хвилин.
- Потрясіть легенько тарілочку, щоб перевірити готовність. Важливо, щоб серединка не була рідкою, а рухалася ніби холодець.
- Відправляємо десерт на ніч в холодильник. Перед дегустацією посипаємо цукром, рівномірно розподіляємо його. Обпалюємо пальником та подаємо до столу.
Смачного!