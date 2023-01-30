Нежное печенье с корицей вам хоть раз, точно приходилось пробовать. Мы выбрали рецепт домашней выпечки, которую с легкостью можно приготовить дома, и погрузиться в детство из первого кусочка.

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Рецепт печенья с корицей

Время: 80 минут

80 минут Порции: 15 – 20 штук

Ингредиенты:

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 280 граммов муки;

– 180 граммов масла;

– куриное яйцо;

– 4 грамма соды;

– сахар;

– молотая корица.

Приготовление:

Холодное масло натираем на терку. Добавляем муку, яйцо и творог. Сыр лучше брать в брикете, немного влажный.

Добавляем соду и замешиваем тесто. Не бросаем сразу всю муку, немного оставляем. Если липнет в руки, то добавляем еще немного муки. Всё зависит от марки сыра. Тесто должно быть эластичным и не липнуть в руки.

Формируем шар из теста и даем постоять в холодильнике в пленке более 30 минут. Далее раскатываем скалкой на столе с мукой и вырезаем стаканом круга, как на вареники.

Каждый круг выкладываем на сахар с корицей и немного прижимаем. Сворачиваем сахаром внутрь и снова в сахар, прижали, еще раз свернули сахаром внутрь и последний раз в сахар. Хорошо прижимаем, ведь откроется во время запекания.

Выкладываем печенье на лист с пергаментом на расстоянии и запекаем при 180 примерно 25 – 30 минут до румяной корочки.

Приятного тебе аппетита!