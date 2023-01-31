Крем-брюле из гречки: экономим правильно

31 января 2023, 09:40
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Источник:

Ольга Мартыновская

Мы уверены, что такой десерт вы еще не пробовали, ведь он с украинской душой, хотя его родина находится далеко.

Крем-брюле – популярный десерт с нежной консистенцией и сахарной корочкой. Страна происхождения десерта Франция, Испания и Англия. Кулинары до сих пор не могут окончательно определить, где его изобрели.

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Чтобы приготовить правильный крем-брюле, нужно обязательно добавить стручок ванили. Этот ингредиент сейчас очень дорог, не каждый может позволить приобрести его. Украинская кулинарка и судья шоу Мастер Шеф Оля Мартыновская поделилась с читателями интересным рецептом этого десерта, в котором ваниль заменила на украинскую гречку.

Рецепт крем-брюле на гречке

  • Время: 16 часов
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 150 граммов жирных коровьих сливок;
– 1 яичный желток;
– 15 – 20 граммов сахара + 20 граммов коричневого сахара;
– гречка.

Приготовление:

  • Поджариваем на сухой сковороде несколько ложечек гречихи, чтобы она потрескивала и всыпаем ее в сливки. Кстати можно миксовать сливки с молоком, чтобы экономнее и не так жирно. Гречка нагреет сливки и отдаст вкус. Оставляем ее там на 30 минут. Долго настаивать не нужно.
  • Желтки растираем с сахаром венчиком, гречку откидываем на сито, а сливки вводим в желтки и перемешиваем. Выливаем в сосуд, в котором и будем подавать.

Готовить можно двумя способами:

  • bain-marie – водяная баня. То есть ставим формы с десертом на противень, наливаем горячую воду и готовим 30 – 35 минут, при 160 градусах без вентиляции.
  • * без водяной бани – ставим формы на противень и готовим при 100 градусах, если без обдува, или 80 градусов с конвекцией 25 – 30 минут.
  • Потрясите тарелочку, чтобы проверить готовность. Важно, чтобы серединка не была жидкой, а двигалась как холодец.
  • Отправляем десерт на ночь в холодильник. Перед дегустацией посыпаем сахаром, равномерно распределяем его. Обжигаем горелкой и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак