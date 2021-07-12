Особый рецепт крем-брюле от победителя "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгения Грибеника
Источник:инстаграм Евгения Грибеника
Если вам захотелось вкусного десерта – крем-брюле идеальный вариант. Он легок в приготовлении, а вкус невероятно нежный. По консистенции десерт похож на пудинг, но его вкус намного ярче и влюбит вас с первого кусочка!
Крем-брюле – классический европейский десерт из сливок, молока и яичных желтков. Историю появления этого десерта оспаривают несколько народов: испанцы, англичане и, конечно, французы.
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Creme brulee переводится как "обожженные сливки", ведь в классическом рецепте после завершения приготовления крема на его поверхности поджигают сахар. Он карамелизируется и образует хрустящую корочку.
Крем-брюле / Фото NYT
Классический десерт крем-брюле – это заварной сливочный крем, по консистенции похожий на пудинг и покрытый хрустящей карамельной корочкой.
Талантливый шеф-повар, победитель 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями своим рецептом изысканного десерта.
Ничего сложного в приготовлении крем-брюле нет. Я убежден, что попробовать приготовить этот десерт должен каждый, – отметил шеф-повар.
Итак, не теряйте времени, давайте готовить вместе!
Рецепт крем-брюле
- Время: 8 часов
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 134 ккал
Классический крем-брюле / Фото Food network
– 500 мл жирных сливок 30 – 33%;
– 150 мл молока;
– 8 шт. яичных желтков;
– 1 стручок ванили или ванильный сахар;
– 1 ч. л. тростникового сахара или обычного.
- В кастрюле разогрейте сливки с молоком и ванилью. Важно: не доводите смесь до кипения.
- Разотрите желтки с сахаром.
- Влейте яичную массу в горячие сливки тонкой струйкой и перемешайте.
- Разлейте крем по керамическим формам. Переложите формы на противень с кипятком, чтобы образовалась паровая баня.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте крем-брюле 30 – 40 минут. Следите, чтобы вода не испарилась с противня.
- Охладите готовый десерт. Отправьте крем-брюле в холодильник на 6 часов.
- Посыпьте десерт сахаром и обожгите до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Существует также много вариаций этого десерта. В частности в крем добавляют какао, черный шоколад, фисташковую пасту, апельсиновый ликер, копченый ром и другие ароматные ингредиенты. Неизменной в этом десерте остается лишь хрустящая золотистая корочка!