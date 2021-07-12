Крем-брюле – класичний європейський десерт з вершків, молока та яєчних жовтків. Історію появи цього десерту оскаржують кілька народів: іспанці, англійці та, звичайно, французи.

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Creme brulee перекладається як "обпалені вершки", адже в класичному рецепті після завершення приготування крему, на його поверхні підпалюють цукор. Він карамелізується й утворює хрумку скоринку.



Крем-брюле / Фото NYT

Класичний десерт крем-брюле — це заварний вершковий крем, за консистенцією схожий на пудинг і вкритий хрусткою карамельною скоринкою.

Талановитий шеф-кухар, переможець 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами своїм рецептом вишуканого десерту.

Нічого складного в приготуванні крем-брюле немає. Я переконаний, що спробувати приготувати цей десерт повинен кожен, – відзначив шеф-кухар.

Отож, не гаймо часу, нумо готувати разом!

Рецепт крем-брюле

Час: 8 годин

8 годин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 134 ккал



Класичний крем-брюле / Фото Food network

Інгредієнти:

– 500 мл жирних вершків 30 – 33%;

– 150 мл молока;

– 8 шт. яєчних жовтків;

– 1 стручок ванілі або ванільний цукор;

– 1 ч. л. тростинного цукру або звичайного.

У каструлі розігрійте вершки з молоком та ваніллю. Важливо: не доводьте суміш до кипіння. Розітріть жовтки з цукром. Влийте яєчну масу в гарячі вершки тонкою цівкою та перемішайте. Розлийте крем по керамічних формах. Перекладіть форми на деко з окропом, щоб утворилася парова баня. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте крем-брюле 30 – 40 хвилин. Стежте, щоб вода не випарувалася з деко. Охолодіть готовий десерт. Відправте крем-брюле в холодильник на 6 годин. Посипте десерт цукром та обпаліть до золотистої скоринки. Смачного!

Існує також багато варіацій цього десерту. Зокрема в крем додають какао, чорний шоколад, фісташкову пасту, апельсиновий лікер, копчений ром і інші ароматні інгредієнти. Незмінною в цьому десерті залишається лише хрустка золотава скоринка!