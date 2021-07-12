Крем-брюле – класичний європейський десерт з вершків, молока та яєчних жовтків. Історію появи цього десерту оскаржують кілька народів: іспанці, англійці та, звичайно, французи.
Читайте також Швидкі закуски з маринованої курятини: філе на шпажках, апетитні крильця, рол із шашликом
Creme brulee перекладається як "обпалені вершки", адже в класичному рецепті після завершення приготування крему, на його поверхні підпалюють цукор. Він карамелізується й утворює хрумку скоринку.
Крем-брюле / Фото NYT
Класичний десерт крем-брюле — це заварний вершковий крем, за консистенцією схожий на пудинг і вкритий хрусткою карамельною скоринкою.
Талановитий шеф-кухар, переможець 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами своїм рецептом вишуканого десерту.
Нічого складного в приготуванні крем-брюле немає. Я переконаний, що спробувати приготувати цей десерт повинен кожен, – відзначив шеф-кухар.
Отож, не гаймо часу, нумо готувати разом!
Рецепт крем-брюле
- Час: 8 годин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 134 ккал
Класичний крем-брюле / Фото Food network
- У каструлі розігрійте вершки з молоком та ваніллю. Важливо: не доводьте суміш до кипіння.
- Розітріть жовтки з цукром.
- Влийте яєчну масу в гарячі вершки тонкою цівкою та перемішайте.
- Розлийте крем по керамічних формах. Перекладіть форми на деко з окропом, щоб утворилася парова баня.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте крем-брюле 30 – 40 хвилин. Стежте, щоб вода не випарувалася з деко.
- Охолодіть готовий десерт. Відправте крем-брюле в холодильник на 6 годин.
- Посипте десерт цукром та обпаліть до золотистої скоринки. Смачного!
Існує також багато варіацій цього десерту. Зокрема в крем додають какао, чорний шоколад, фісташкову пасту, апельсиновий лікер, копчений ром і інші ароматні інгредієнти. Незмінною в цьому десерті залишається лише хрустка золотава скоринка!