Smachno News подготовил для вас рецепт вкусного крем-супа из нута, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Источник: 24 канал Вкусный и полезный вегетарианский крем-суп из нута – отличный вариант обеда или ужина в холодную погоду. Подают суп с хлебом или гренками. Читайте также Вегетарианские супы: домашние рецепты на любой вкус Рецепт крем-суп из нута Ингредиенты:

– 350 граммов нута;

– 1 луковица;

– 150 миллилитров оливкового масла;

– 2 столовые ложки муки;

– петрушка;

– лимон;

– соль, перец черный. Крем-суп из нута​/Фото pexels.com Для приготовления супа тщательно помойте нут, залейте водой, оставьте на ночь. Слейте воду, промойте несколько раз холодной водой. Очистите лук, нарежьте полукольцами. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук, добавьте нут, тушите 5-7 минут. В кастрюлю с кипятком выложите нут с луком, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение одного часа. Помойте петрушку, измельчите ножом. Лимон помойте, выжмите сок. Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Суп измельчите блендером до однородной консистенции. В миске смешайте лимонный сок с мукой, выложите в суп, перемешайте, варите еще 5 минут. Суп выложите на тарелку, украсьте петрушкой. Подавайте с хлебом или гренками. Приятного аппетита!