Вегетарианский крем-суп из нута: простой рецепт
Smachno News подготовил для вас рецепт вкусного крем-супа из нута, который вы с легкостью можете приготовить дома.
Источник: 24 канал
Вкусный и полезный вегетарианский крем-суп из нута – отличный вариант обеда или ужина в холодную погоду. Подают суп с хлебом или гренками.
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Рецепт крем-суп из нута
Крем-суп из нута/Фото pexels.com
- Для приготовления супа тщательно помойте нут, залейте водой, оставьте на ночь. Слейте воду, промойте несколько раз холодной водой.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук, добавьте нут, тушите 5-7 минут.
- В кастрюлю с кипятком выложите нут с луком, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение одного часа.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Лимон помойте, выжмите сок.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Суп измельчите блендером до однородной консистенции.
- В миске смешайте лимонный сок с мукой, выложите в суп, перемешайте, варите еще 5 минут.
- Суп выложите на тарелку, украсьте петрушкой. Подавайте с хлебом или гренками. Приятного аппетита!
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