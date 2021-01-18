Вегетарианские супы: домашние рецепты на любой вкус
К вашему вниманию рецепты вкусных и полезных овощных супов на каждый день. Подробности – читайте в материале.
Горячие супы – идеальное блюдо, чтобы согреться в холодную погоду. Smachno News подготовили для вас три рецепта овощных супов: суп из чечевицы с грибами, с цветной капустой, сырный суп с лапшой и брокколи, которые вы с легкостью приготовите дома.
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Суп-пюре из чечевицы с грибами
Суп-пюре из чечевицы с грибами
- Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу, варите в кастрюле на маленьком огне.
- Очистите лук, морковь, нарежьте лук кубиками, морковь натрите на крупной терке.
- Грибы помойте, нарежьте ломтиками.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- На сковороде обжарьте лук с морковью до золотой корочки, добавьте грибы, обжарьте 5 минут до готовности.
- В кастрюлю с чечевицей добавьте лук, морковь, грибы, добавьте соль, перец, варите 15-25 минут до готовности. Снимите с огня, измельчите суп блендером, украсьте петрушкой. Подавайте суп с хлебом или сухариками.
Суп с цветной капустой
Суп с цветной капустой
- Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите картофель, варите на среднем огне.
- Почистите лук, морковь, нарежьте лук кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, выложите в кастрюлю с картофелем.
- Цветную капусту помойте, разделите на соцветия, выложите в кастрюлю с супом, добавьте соль, перец, варите 15-20 минут до готовности.
- Помойте петрушку, измельчите ножом, добавьте в суп. Снимите с огня, оставьте на 5-7 минут.
Сырный суп с лапшой и брокколи
Сырный суп с лапшой и брокколи
- Для приготовления супа помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите картофель, варите на среднем огне.
- Очистите лук, морковь, нарежьте лук кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, выложите в кастрюлю с картофелем.
- Брокколи помойте, разделите на соцветия.
- В кастрюлю с картофелем добавьте лук, морковь, брокколи, лапшу, соль, перец, лавровый лист, перемешайте, варите 10-15 минут до готовности.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Натрите на крупной терке плавленый сыр, добавьте в суп, перемешайте, оставьте на 5 минут.
- Перед подачей украсьте суп петрушкой. Приятного аппетита!
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