К вашему вниманию рецепты вкусных и полезных овощных супов на каждый день. Подробности – читайте в материале.

Горячие супы – идеальное блюдо, чтобы согреться в холодную погоду. Smachno News подготовили для вас три рецепта овощных супов: суп из чечевицы с грибами, с цветной капустой, сырный суп с лапшой и брокколи, которые вы с легкостью приготовите дома.

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Суп-пюре из чечевицы с грибами

Суп-пюре из чечевицы с грибами

Ингредиенты:

– 300 граммов чечевицы;

– 150 граммов грибов (шампиньоны);

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– масло;

– петрушка;

– соль, перец.

Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу, варите в кастрюле на маленьком огне. Очистите лук, морковь, нарежьте лук кубиками, морковь натрите на крупной терке. Грибы помойте, нарежьте ломтиками. Помойте петрушку, измельчите ножом. На сковороде обжарьте лук с морковью до золотой корочки, добавьте грибы, обжарьте 5 минут до готовности. В кастрюлю с чечевицей добавьте лук, морковь, грибы, добавьте соль, перец, варите 15-25 минут до готовности. Снимите с огня, измельчите суп блендером, украсьте петрушкой. Подавайте суп с хлебом или сухариками.

Суп с цветной капустой

Суп с цветной капустой

Ингредиенты:

– 1 цветная капуста;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2-4 картофелины;

– подсолнечное масло;

– петрушка;

– соль, перец.

Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите картофель, варите на среднем огне. Почистите лук, морковь, нарежьте лук кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, выложите в кастрюлю с картофелем. Цветную капусту помойте, разделите на соцветия, выложите в кастрюлю с супом, добавьте соль, перец, варите 15-20 минут до готовности. Помойте петрушку, измельчите ножом, добавьте в суп. Снимите с огня, оставьте на 5-7 минут.

Сырный суп с лапшой и брокколи

Сырный суп с лапшой и брокколи

Ингредиенты:

– 300 граммов картофеля;

– 150 граммов брокколи;

– 90 граммов плавленого сыра;

– 100 граммов лапши;

– 1 морковь;

– 2 луковицы;

– лавровый лист;

– подсолнечное масло;

– петрушка;

– соль, перец.