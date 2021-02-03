Вегетаріанський крем-суп із нуту: простий рецепт
Smachno News підготував для вас рецепт смачного крем-супу з нуту, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Джерело: 24 канал
Смачний та корисний вегетаріанський крем-суп із нуту – чудовий варіант обіду або вечері у холодну погоду. Найкраще смакуватиме з хлібом або грінками.
Читайте також Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової
Рецепт крем-супу із нуту
Крем-суп із нуту/Фото pexels.com
- Для приготування супу ретельно помийте нут, залийте водою, залиште на ніч. Злийте воду, помийте декілька разів холодною водою.
- Почистіть цибулю, наріжте скибочками.
- На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю, додайте нут, тушкуйте 5-7 хвилин.
- У каструлю з окропом викладіть нут з цибулею, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом однієї години.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Лимон помийте, вичавіть сік.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Суп подрібніть блендером до однорідної консистенції.
- У мисці змішайте лимонний сік з борошном, викладіть у суп, перемішайте, варіть ще 5 хвилин.
- Суп викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом або грінками. Смачного!
Поділитися новиною