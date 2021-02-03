Smachno News підготував для вас рецепт смачного крем-супу з нуту, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Джерело: 24 канал Смачний та корисний вегетаріанський крем-суп із нуту – чудовий варіант обіду або вечері у холодну погоду. Найкраще смакуватиме з хлібом або грінками. Читайте також Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової Рецепт крем-супу із нуту Інгредієнти:

– 350 грамів нуту;

– 1 цибуля;

– 150 мілілітрів оливкової олії;

– 2 столові ложки борошна;

– петрушка;

– лимон;

– сіль, перець чорний. Крем-суп із нуту/Фото pexels.com Для приготування супу ретельно помийте нут, залийте водою, залиште на ніч. Злийте воду, помийте декілька разів холодною водою. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю, додайте нут, тушкуйте 5-7 хвилин. У каструлю з окропом викладіть нут з цибулею, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом однієї години. Помийте петрушку, подрібніть ножем. Лимон помийте, вичавіть сік. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Суп подрібніть блендером до однорідної консистенції. У мисці змішайте лимонний сік з борошном, викладіть у суп, перемішайте, варіть ще 5 хвилин. Суп викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом або грінками. Смачного!