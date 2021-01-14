Кремовый флан по рецепту шеф-повара Эктора Хименеса-Браво
Рецепт очень вкусного и нежного десерта, который вы с легкостью можете приготовить дома, уже ждет вас в нашем материале.
Эктор Хименс-Браво поделился с поклонниками простым рецептом непревзойденного десерта на своей странице в инстаграм.
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Шеф-повар утверждает, что когда неожиданно захотелось сладенького, рецепт кремового флана лучший вариант для быстрого приготовления лакомства.
Как приготовить кремовый флан
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Для приготовления десерта нам нужны керамические круглые формочки.
- На дно каждой формы выложите по 3 ст. л вареного сгущенного молока и отставьте в сторону.
- Остальные ингредиенты соедините в миске и перемешайте до однородной массы.
- Полученной массой заполните формы до половины.
- В отдельный противень наберите воды, чтобы при выпечке флана создавалась дополнительная влага. Противень поместите в духовку, а на него выложите формы с фланом.
- Выпекайте десерт в течение 50 минут пока центр флана полностью не приготовится.
- Готовый десерт охлаждайте в течение ночи. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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