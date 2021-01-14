Рецепт очень вкусного и нежного десерта, который вы с легкостью можете приготовить дома, уже ждет вас в нашем материале.

Эктор Хименс-Браво поделился с поклонниками простым рецептом непревзойденного десерта на своей странице в инстаграм. Читайте также Эктор Хименес-Браво полностью обнажился в постели и выложил фото в соцсети Шеф-повар утверждает, что когда неожиданно захотелось сладенького, рецепт кремового флана лучший вариант для быстрого приготовления лакомства. Как приготовить кремовый флан Ингредиенты:

– 100 г сливочного сыра;

– 200 г сгущенного молока

– 125 мл смеси молока 3,2% и сливок 30%

– 50 г сахара,

– ½ ст. л ванильного экстракта;

– 2 яйца;

– 3 ст. л вареного сгущенного молока (на 1 порцию). Разогрейте духовку до 180 градусов. Для приготовления десерта нам нужны керамические круглые формочки. На дно каждой формы выложите по 3 ст. л вареного сгущенного молока и отставьте в сторону. Остальные ингредиенты соедините в миске и перемешайте до однородной массы. Полученной массой заполните формы до половины. В отдельный противень наберите воды, чтобы при выпечке флана создавалась дополнительная влага. Противень поместите в духовку, а на него выложите формы с фланом. Выпекайте десерт в течение 50 минут пока центр флана полностью не приготовится. Готовый десерт охлаждайте в течение ночи. Приятного аппетита! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)