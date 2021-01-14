Рецепт надзвичайно смачного та ніжного десерту, який ви з легкістю можете приготувати вдома, уже чекає на вас у нашому матеріалі.

Ектор Хіменс-Браво поділився із шанувальниками простим рецептом неперевершеного десерту на своїй сторінці в інстаграм. Читайте також Ектор Хіменес-Браво повністю оголився в ліжку та виклав фото у соцмережі Шеф-кухар стверджує, що коли неочікувано захотілося солоденького, рецепт кремового флану найкращий варіант для швидкого приготування солодкого смаколика. Як приготувати кремовий флан Інгредієнти:

– 100 г вершкового сиру;

– 200 г згущеного молока;

– 125 мл суміші молока 3,2% та вершків 30%;

– 50 г цукру;

– ½ ст. л ванільного екстракту;

– 2 яйця;

– 3 ст. л вареного згущеного молока (на 1 порцію). Розігрійте духовку до 180 градусів. Для приготування десерту нам потрібні керамічні круглі формочки. На дно кожної форми викладіть по 3 ст. л вареного згущеного молока та відставте в бік. Решту інгредієнтів з'єднайте у мисці та перемішайте до однорідної маси. Отриманою масою заповніть форми до половини. В окреме деко наберіть води, щоб при випіканні флану утворювалась додаткова волога. Деко помістіть в духовку, а на нього викладіть форми з фланом. Випікайте десерт протягом 50 хвилин, доки центр флану повністю не приготується. Готовий десерт охолоджуйте протягом ночі. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)