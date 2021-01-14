Кремовий флан за рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
Рецепт надзвичайно смачного та ніжного десерту, який ви з легкістю можете приготувати вдома, уже чекає на вас у нашому матеріалі.
Ектор Хіменс-Браво поділився із шанувальниками простим рецептом неперевершеного десерту на своїй сторінці в інстаграм.
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Шеф-кухар стверджує, що коли неочікувано захотілося солоденького, рецепт кремового флану найкращий варіант для швидкого приготування солодкого смаколика.
Як приготувати кремовий флан
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Для приготування десерту нам потрібні керамічні круглі формочки.
- На дно кожної форми викладіть по 3 ст. л вареного згущеного молока та відставте в бік.
- Решту інгредієнтів з'єднайте у мисці та перемішайте до однорідної маси.
- Отриманою масою заповніть форми до половини.
- В окреме деко наберіть води, щоб при випіканні флану утворювалась додаткова волога. Деко помістіть в духовку, а на нього викладіть форми з фланом.
- Випікайте десерт протягом 50 хвилин, доки центр флану повністю не приготується.
- Готовий десерт охолоджуйте протягом ночі. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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