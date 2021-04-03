Очень нежный и вкусный десерт, понравится всем. Как приготовить – читайте в материале.

Лимонный пудинг с кремовой текстурой и в меру сладким вкусом, который можно легко приготовить в домашних условиях. Порадуйте своих близких изысканным десертом. Читайте также Рецепт шоколадного пудинга дома: нереальная вкуснятина, испеченная в духовке Рецепт пудинга Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 2 лимона;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 500 миллилитров воды;

– ванильный сахар;

– малина (другие ягоды). Тщательно помойте лимоны, выжмите сок, натрите на крупной терке цедру. В миске взбейте миксером яйца, добавьте кукурузный крахмал, пудру, ванильный сахар. В кастрюлю с водой, добавьте взбитую смесь с яйцами, лимонный сок, перемешайте, доведите до кипения для загустения. Вылейте в форму, оставьте для охлаждения, отправьте в холодильник на ночь. Перед подачей задекорируйте ягодами и лимонной цедрой. Приятного аппетита!