Как приготовить кремовый лимонный пудинг: домашний рецепт
Очень нежный и вкусный десерт, понравится всем. Как приготовить – читайте в материале.
Источник:24 канал
Лимонный пудинг с кремовой текстурой и в меру сладким вкусом, который можно легко приготовить в домашних условиях. Порадуйте своих близких изысканным десертом.
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Рецепт пудинга
- Тщательно помойте лимоны, выжмите сок, натрите на крупной терке цедру.
- В миске взбейте миксером яйца, добавьте кукурузный крахмал, пудру, ванильный сахар.
- В кастрюлю с водой, добавьте взбитую смесь с яйцами, лимонный сок, перемешайте, доведите до кипения для загустения.
- Вылейте в форму, оставьте для охлаждения, отправьте в холодильник на ночь.
- Перед подачей задекорируйте ягодами и лимонной цедрой. Приятного аппетита!
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