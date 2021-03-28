Очень быстрый в приготовлении шоколадный десерт понравится каждому члену вашей семьи!

Существует мнение, что все десерты, в состав которых входит шоколад нереально вкусные. Давайте проверим и приготовим шоколадный пудинг в духовке!

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Рецепт очень простой, поэтому вы с легкостью можете привлечь к приготовлению десерта детей.

Рецепт шоколадного пудинга

Ингредиенты:

– 100 г черного шоколада;

– 50 г сливочного масла;

– 3 куриных яйца,

– 25 г пшеничной муки;

– 85 г сахарной пудры.