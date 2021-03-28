Рецепт шоколадного пудинга дома: нереальная вкуснятина, испеченная в духовке
Очень быстрый в приготовлении шоколадный десерт понравится каждому члену вашей семьи!
Источник:инстаграм Метро Кэш энд Керри
Существует мнение, что все десерты, в состав которых входит шоколад нереально вкусные. Давайте проверим и приготовим шоколадный пудинг в духовке!
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Рецепт очень простой, поэтому вы с легкостью можете привлечь к приготовлению десерта детей.
Рецепт шоколадного пудинга
- Черный шоколад измельчите руками или ножом, растопите на паровой бане или в микроволновке.
- Добавьте к шоколаду сливочное масло и перемешайте до однородной консистенции.
- Отделите белки от желтков. Белки взбейте отдельно до густой пены, а желтки взбейте с сахаром до густой светлой массы. Осторожно смешайте желтки с белковой массой, добавьте шоколадную смесь и муку.
- Выложите тесто в четыре формы объемом 150 миллилитров предварительно смазанные маслом.
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте шоколадный десерт в течение 30 минут.
- Достаньте пудинг из формы и подавайте к столу с ягодами. Приятного аппетита!
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