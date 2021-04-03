Надзвичайно ніжний та смачний десерт, сподобається всім. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Лимонний пудинг з кремовою текстурою та в міру солодким смаком, який ви можете легко приготувати в домашніх умовах. Порадуйте своїх близьких вишуканим десертом. Читайте також Рецепт шоколадного пудингу вдома: нереальна смакота, випечена в духовці Рецепт пудингу Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 лимони;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 500 мілілітрів води;

– ванільний цукор;

– малина (інші ягоди). Ретельно помийте лимони, вичавіть сік, натріть на грубій тертці цедру. У мисці збийте міксером яйця, додайте кукурудзяний крохмаль, пудру, ванільний цукор. У каструлю з водою, додайте збиту суміш з яйцями, лимонний сік, перемішайте, доведіть до кипіння для загустіння. Вилийте у форми, залиште для охолодження, відправте у холодильник на ніч. Перед подачею задекоруйте ягодами та лимонною цедрою. Смачного!