На приготовление крокетов у вас не уйдет много времени и усилий, поэтому можно параллельно просматривать серию любимого сериала или интересного интервью. Единственное, к чему вам нужно быть готовыми – долго на столе они не задерживаются, поэтому приготовить их с запасом выглядит довольно неплохой идеей.
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Рецепт крокетов с сыром
Время: 30 минут
Порций: 2
Быстрое и вкусное блюдо / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 500 грамм вареного картофеля;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- 200 грамм твердого сыра;
- соль и перец по вкусу;
- панировочные сухари и масло для жарки.
Приготовление:
- Картофель пропускаем через мясорубку, добавляем яйцо, муку и панировочные сухари. Солим и перчим по вкусу, можно добавить любимые приправы или специи. Тщательно перемешиваем массу.
- Сыр грубо натереть. Из массы формируем рулетики, положив внутрь творог. Обваливаем крокеты в панировочных сухарях и жарим на медленном огне.
- Подавать горячие крокеты лучше всего с овощами, томатным или йогуртовым соусом.
Приятного аппетита!