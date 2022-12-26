На приготовление крокетов у вас не уйдет много времени и усилий, поэтому можно параллельно просматривать серию любимого сериала или интересного интервью. Единственное, к чему вам нужно быть готовыми – долго на столе они не задерживаются, поэтому приготовить их с запасом выглядит довольно неплохой идеей.

Читайте также Пора ароматных супов: рецепт грибной юшки

Рецепт крокетов с сыром

Время: 30 минут

Порций: 2

Быстрое и вкусное блюдо / Фото Cookery

Ингредиенты:

500 грамм вареного картофеля;

1 яйцо;

3 столовые ложки муки;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

200 грамм твердого сыра;

соль и перец по вкусу;

панировочные сухари и масло для жарки.

Приготовление:

Картофель пропускаем через мясорубку, добавляем яйцо, муку и панировочные сухари. Солим и перчим по вкусу, можно добавить любимые приправы или специи. Тщательно перемешиваем массу. Сыр грубо натереть. Из массы формируем рулетики, положив внутрь творог. Обваливаем крокеты в панировочных сухарях и жарим на медленном огне. Подавать горячие крокеты лучше всего с овощами, томатным или йогуртовым соусом.

Приятного аппетита!