Домашняя грибная юшка с лапшой получается вкусной и сытной. Ее следует варить на бульоне с большим количеством овощей. Немного терпения и кулинарного колдовства – и на вашем столе окажется блюдо, которое вам непременно захочеться повторить.
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Рецепт грибной юшки
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ароматное блюдо / Фото poprostupycha
Ингредиенты:
- 4 литра воды;
- 2 столовых ложки масла;
- 400 грамм шампиньонов;
- 50 грамм свежих боровиков или 20 грамм сушеных;
- 2 столовые ложки измельченной петрушки;
- 1 столовая ложка измельченного укропа;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 большие моркови;
- 2 корня петрушки;
- пол сельдерея;
- лук;
- 1 плоская ложка соли;
- большая щепотка перца;
- 3 картофелины;
- 200 миллилитров сливок 30%;
- 100 грамм лапши.
Приготовление:
- Начинаем с приготовления овощного бульона. Налейте в кастрюлю воду (примерно 4 литра) и добавьте очищенную морковь, корень петрушки, сельдерей, измельченную петрушку, укроп.
- За это время сушеные грибы в миске залейте крутым кипятком, а грибы очистите и нарежьте ломтиками.
- Приблизительно через 20 минут добавьте лук, чеснок и черный перец.
- Грибы нарежьте на ломтики и обжарьте на небольшом количестве растительного масла (сушеные грибы добавляем сразу в суп).
- Добавьте в суп обжаренные грибы.
- В кружке смешайте сливки и бульон (можно добавить плоскую чайную ложку муки, чтобы слегка сгустить суп), влейте обратно в суп и перемешайте.
- Приправьте суп по вкусу и снимите с огня.
- Добавьте в суп предварительно отварную лапшу и подавайте к столу.
Приятного аппетита!