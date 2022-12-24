Домашняя грибная юшка с лапшой получается вкусной и сытной. Ее следует варить на бульоне с большим количеством овощей. Немного терпения и кулинарного колдовства – и на вашем столе окажется блюдо, которое вам непременно захочеться повторить.

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Рецепт грибной юшки

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Ароматное блюдо / Фото poprostupycha

Ингредиенты:

  • 4 литра воды;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 400 грамм шампиньонов;
  • 50 грамм свежих боровиков или 20 грамм сушеных;
  • 2 столовые ложки измельченной петрушки;
  • 1 столовая ложка измельченного укропа;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 большие моркови;
  • 2 корня петрушки;
  • пол сельдерея;
  • лук;
  • 1 плоская ложка соли;
  • большая щепотка перца;
  • 3 картофелины;
  • 200 миллилитров сливок 30%;
  • 100 грамм лапши.

Приготовление:

  1. Начинаем с приготовления овощного бульона. Налейте в кастрюлю воду (примерно 4 литра) и добавьте очищенную морковь, корень петрушки, сельдерей, измельченную петрушку, укроп.
  2. За это время сушеные грибы в миске залейте крутым кипятком, а грибы очистите и нарежьте ломтиками.
  3. Приблизительно через 20 минут добавьте лук, чеснок и черный перец.
  4. Грибы нарежьте на ломтики и обжарьте на небольшом количестве растительного масла (сушеные грибы добавляем сразу в суп).
  5. Добавьте в суп обжаренные грибы.
  6. В кружке смешайте сливки и бульон (можно добавить плоскую чайную ложку муки, чтобы слегка сгустить суп), влейте обратно в суп и перемешайте.
  7. Приправьте суп по вкусу и снимите с огня.
  8. Добавьте в суп предварительно отварную лапшу и подавайте к столу.

Приятного аппетита!