На приготування крокетів у вас не піде багато часу та зусиль, тому цілком можете паралельно переглядати серію улюбленого серіалу або цікавого інтерв'ю. Єдине, до чого вам потрібно бути готовими – довго на столі вони не затримуються, тому приготувати їх із запасом виглядає доволі слушною ідеєю.

Читайте також Пора ароматних супів: рецепт грибної юшки

Рецепт крокетів із сиром

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Швидка та смачна страва / Фото Cookery

Інгредієнти:

500 грамів вареної картоплі;

1 яйце;

3 столові ложки борошна;

2 столові ложки панірувальних сухарів ;

; 200 грамів твердого сиру;

сіль та перець до смаку;

панірувальні сухарі та олія для смаження.

Приготування:

Картоплю пропускаємо через м'ясорубку, додаємо яйце, борошно та панірувальні сухарі. Солимо та перчимо до смаку, можна також додати улюблені приправи або спеції. Ретельно перемішуємо масу. Сир грубо натерти. З маси формуємо рулетики, поклавши всередину сир. Обвалюємо крокети у панірувальних сухарях та смажимо на повільному вогні. Подавати гарячі крокети найкраще з овочами, томатним або йогуртовим соусом.

Смачного!