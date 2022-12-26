На приготування крокетів у вас не піде багато часу та зусиль, тому цілком можете паралельно переглядати серію улюбленого серіалу або цікавого інтерв'ю. Єдине, до чого вам потрібно бути готовими – довго на столі вони не затримуються, тому приготувати їх із запасом виглядає доволі слушною ідеєю.
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Рецепт крокетів із сиром
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Швидка та смачна страва / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 500 грамів вареної картоплі;
- 1 яйце;
- 3 столові ложки борошна;
- 2 столові ложки панірувальних сухарів;
- 200 грамів твердого сиру;
- сіль та перець до смаку;
- панірувальні сухарі та олія для смаження.
Приготування:
- Картоплю пропускаємо через м'ясорубку, додаємо яйце, борошно та панірувальні сухарі. Солимо та перчимо до смаку, можна також додати улюблені приправи або спеції. Ретельно перемішуємо масу.
- Сир грубо натерти. З маси формуємо рулетики, поклавши всередину сир. Обвалюємо крокети у панірувальних сухарях та смажимо на повільному вогні.
- Подавати гарячі крокети найкраще з овочами, томатним або йогуртовим соусом.
Смачного!