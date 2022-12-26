Хороший выбор на будни: нежные крокеты с сыром

26 декабря 2022, 18:42
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Источник:

Smaker

Если не очень хочется долго стоять у плиты, а приготовить что-то сытное нужно – на помощь придут крокеты. Это очень легкое блюдо, которое может похвастаться незаурядным вкусом.

На приготовление крокетов у вас не уйдет много времени и усилий, поэтому можно параллельно просматривать серию любимого сериала или интересного интервью. Единственное, к чему вам нужно быть готовыми – долго на столе они не задерживаются, поэтому приготовить их с запасом выглядит довольно неплохой идеей.

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Рецепт крокетов с сыром

Время: 30 минут

Порций: 2

Быстрое и вкусное блюдо / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 500 грамм вареного картофеля;
  • 1 яйцо;
  • 3 столовые ложки муки;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • 200 грамм твердого сыра;
  • соль и перец по вкусу;
  • панировочные сухари и масло для жарки.

Приготовление:

  1. Картофель пропускаем через мясорубку, добавляем яйцо, муку и панировочные сухари. Солим и перчим по вкусу, можно добавить любимые приправы или специи. Тщательно перемешиваем массу.
  2. Сыр грубо натереть. Из массы формируем рулетики, положив внутрь творог. Обваливаем крокеты в панировочных сухарях и жарим на медленном огне.
  3. Подавать горячие крокеты лучше всего с овощами, томатным или йогуртовым соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська