Фирменный рецепт кролика в сметане от народного артиста Украины Павла Зиброва
Источник:Новий канал
Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как готовит любимое блюдо из кролика дома. Мы уверены, что это блюдо от звезды вам понравится!
Существует много способов приготовления ароматного и нежного кролика, но сегодня звезда украинского шоу-биза Павел Зибров подготовил для читателей свой особый рецепт этого блюда.
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Итак, вот первые наставления по приготовлению диетического мяса от певца:
Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане – это классика, – прокомментировал певец.
А рассказал Павел Зибров свой рецепт фирменного блюда за кулисами шоу "Improv Live Show на Новом канале.
Рецепт кролика в сметане от Павла Зиброва
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Кролик в сметане / Фото 1000 меню
– 1 тушка кролика;
– 1 л сметаны;
– 500 г моркови;
– 500 г лука;
– 1 головка чеснока;
– 20 мл растительного масла;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– лавровый лист на ваш вкус.
Приготовление:
- Тщательно помойте кролика и порежьте на куски.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки.
- Нарежьте лук и морковь кубиками и тушите на масле в отдельной сковородке до румяной корочки.
- Отправьте овощи в гусятницу, сверху выложите кролика и выжмите чеснок. Приправьте все специями.
- Добавьте воды на 1/3 сосуда. Закройте крышкой и тушите 60 минут.
- За 15 минут до готовности залейте сметаной, чтобы та полностью укрыла мясо.
- Блюдо готово. Приятного аппетита!