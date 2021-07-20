Фирменный рецепт кролика в сметане от народного артиста Украины Павла Зиброва

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как готовит любимое блюдо из кролика дома. Мы уверены, что это блюдо от звезды вам понравится!

Существует много способов приготовления ароматного и нежного кролика, но сегодня звезда украинского шоу-биза Павел Зибров подготовил для читателей свой особый рецепт этого блюда.

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Итак, вот первые наставления по приготовлению диетического мяса от певца:

Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане – это классика, – прокомментировал певец.

А рассказал Павел Зибров свой рецепт фирменного блюда за кулисами шоу "Improv Live Show на Новом канале.

Рецепт кролика в сметане от Павла Зиброва

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 4



Кролик в сметане / Фото 1000 меню

– 1 тушка кролика;– 1 л сметаны;– 500 г моркови;– 500 г лука;– 1 головка чеснока;– 20 мл растительного масла;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус;– лавровый лист на ваш вкус.

Приготовление: