Існує багато способів приготування ароматного та ніжного кролика, але сьогодні зірка українського шоу-бізу Павло Зібров підготував для читачів свій особливий рецепт цієї страви.

Читайте також Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"

Отож, ось перші настанови щодо приготування дієтичного м'яса від співака:

Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані – це класика, – прокоментував співак.

А розповів Павло Зібров про свій рецепт фірмової страви за лаштунками шоу "Improv Live Show" на Новому каналі.

Рецепт кролика в сметані від Павла Зіброва

Час: 2 години

2 години Порції: 4



Кролик в сметані / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– 1 тушка кролика;

– 1 л сметани;

– 500 г моркви;

– 500 г цибулі;

– 1 головка часнику;

– 20 мл рослинної олії;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– лавровий лист на ваш смак.

Приготування: