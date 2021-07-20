Існує багато способів приготування ароматного та ніжного кролика, але сьогодні зірка українського шоу-бізу Павло Зібров підготував для читачів свій особливий рецепт цієї страви.
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Отож, ось перші настанови щодо приготування дієтичного м'яса від співака:
Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані – це класика, – прокоментував співак.
А розповів Павло Зібров про свій рецепт фірмової страви за лаштунками шоу "Improv Live Show" на Новому каналі.
Рецепт кролика в сметані від Павла Зіброва
- Час: 2 години
- Порції: 4
Кролик в сметані / Фото 1000 меню
Приготування:
- Ретельно помийте кролика та поріжте на шматки.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте м'ясо до золотистої скоринки.
- Наріжте цибулю на моркву кубиками та тушкуйте на олії в окремій сковорідці до рум'яної скоринки.
- Відправте овочі в гусятницю, зверху викладіть кролика та вичавіть часник. Приправте все спеціями.
- Додайте води на 1/3 посудини. Закрийте кришкою та тушкуйте 60 хвилин.
- За 15 хвилин до готовності залийте сметаною, щоб та повністю вкрила м'ясо.
- Страва готова. Смачного!