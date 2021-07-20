Существует много способов приготовления ароматного и нежного кролика, но сегодня звезда украинского шоу-биза Павел Зибров подготовил для читателей свой особый рецепт этого блюда.

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Итак, вот первые наставления по приготовлению диетического мяса от певца:

Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане – это классика, – прокомментировал певец.

А рассказал Павел Зибров свой рецепт фирменного блюда за кулисами шоу "Improv Live Show на Новом канале.

Рецепт кролика в сметане от Павла Зиброва

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4

кролик
Кролик в сметане / Фото 1000 меню

Приготовление:

  1. Тщательно помойте кролика и порежьте на куски.
  2. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки.
  3. Нарежьте лук и морковь кубиками и тушите на масле в отдельной сковородке до румяной корочки.
  4. Отправьте овощи в гусятницу, сверху выложите кролика и выжмите чеснок. Приправьте все специями.
  5. Добавьте воды на 1/3 сосуда. Закройте крышкой и тушите 60 минут.
  6. За 15 минут до готовности залейте сметаной, чтобы та полностью укрыла мясо.
  7. Блюдо готово. Приятного аппетита!