Существует много способов приготовления ароматного и нежного кролика, но сегодня звезда украинского шоу-биза Павел Зибров подготовил для читателей свой особый рецепт этого блюда.

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Итак, вот первые наставления по приготовлению диетического мяса от певца:

Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане – это классика, – прокомментировал певец.

А рассказал Павел Зибров свой рецепт фирменного блюда за кулисами шоу "Improv Live Show на Новом канале.

Рецепт кролика в сметане от Павла Зиброва

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 4



Кролик в сметане / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– 1 тушка кролика;

– 1 л сметаны;

– 500 г моркови;

– 500 г лука;

– 1 головка чеснока;

– 20 мл растительного масла;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус;

– лавровый лист на ваш вкус.

Приготовление: