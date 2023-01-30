На скорую руку: как приготовить французские мини-круасаны с джемом

Маленькие круассаны со сладкой начинкой – именно то, что нужно к горячим напиткам. Эта выпечка не отнимет много времени и усилий, если воспользоваться нужным рецептом.

Выпечка – это не всегда сложно и долго. Для приготовления мини-круассанов нужно только 4 ингредиента и примерно полчаса времени, поэтому этот рецепт идеально подходит для тех случаев, когда возможности долго что-то готовить нет, а перехватить чего-нибудь сладенького так сильно хочется.

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Рецепт мини-круассанов с джемом

Время: 30 минут

Порций: 4

Легкое наслаждение / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

400 грамм слоеного теста;

150 грамм джема;

1 яичный белок;

2 чайные ложки сахара.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите тесто на доску. Разрежьте его ножом на четыре части, затем каждый такой прямоугольник еще на четыре части. Маленькие прямоугольники отделите пополам по диагонали, чтобы вышло 32 треугольника На основание треугольника положите 1/3 чайной ложки джема и сверните. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, смажьте взбитым яйцом или белком (можно смазать молоком), посыпьте сахаром. Выпекайте примерно 18-20 минут до золотистого цвета.