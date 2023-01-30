На скорую руку: как приготовить французские мини-круасаны с джемом
30 января 2023, 16:07Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Маленькие круассаны со сладкой начинкой – именно то, что нужно к горячим напиткам. Эта выпечка не отнимет много времени и усилий, если воспользоваться нужным рецептом.
Выпечка – это не всегда сложно и долго. Для приготовления мини-круассанов нужно только 4 ингредиента и примерно полчаса времени, поэтому этот рецепт идеально подходит для тех случаев, когда возможности долго что-то готовить нет, а перехватить чего-нибудь сладенького так сильно хочется.
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Рецепт мини-круассанов с джемом
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 400 грамм слоеного теста;
- 150 грамм джема;
- 1 яичный белок;
- 2 чайные ложки сахара.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите тесто на доску. Разрежьте его ножом на четыре части, затем каждый такой прямоугольник еще на четыре части. Маленькие прямоугольники отделите пополам по диагонали, чтобы вышло 32 треугольника
- На основание треугольника положите 1/3 чайной ложки джема и сверните.
- Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, смажьте взбитым яйцом или белком (можно смазать молоком), посыпьте сахаром.
- Выпекайте примерно 18-20 минут до золотистого цвета.
Круасаны с джемом перед запеканием можно посыпать измельченными орехами, миндалем или кунжутом.