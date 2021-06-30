Мабуть, не має людей котрі б не любили посмакувати круасанами. Та чи знаєте ви їхню історію?

Можливо я вас здивую, але ніжні та хрумкі круасани, головний гастрономічний символ Франції, насправді не французький смаколик, – прокоментувала Ліза Глінська.

Історія круасанів

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В перекладі з французької круасан – це півмісяць. Але булочка у формі півмісяця з'явилася в XVII столітті не у Франції, а в Австрії.



Круасан / Фото Кукері

Перший круасан випекли у Відні, в 1683 році на особливу подію – перемогу над турецьким військом.

За легендою віденські пекарі працювали вночі та почули, як турки готують підкопи під міські стіни. Пекарі попередили сторожів, а турецьке військо було викрите та втекло. Щоб відсвяткувати цю подію, кондитер Петер Вандлер випік булочки в формі ісламського півмісяця.

Згодом у Відні з'явилася кондитерська, де подавали круасани з чорною кавою по-турецьки.

У Франції історія круасанів розпочалася в XVIII-XIX століттях. Існує дві версії перших круасанів.

Згідно з першою, відомі булочки до Парижу привезла молода дружина короля Людовика XVI у 1770 роках – Марія-Антуанетта, адже вона була австрійкою.

Друга історія стверджує, що круасани з'явилися у Франції вперше в 1839 році. Коли у Парижі відкрилася кондитерська Boulangerie Viennoise ("Віденська випічка"), власником якої був австрієць Август Цанг.

У 20-ті роки XX століття паризькі пекарі навчилися випікати рогалики з дріжджового листкового тіста з додаванням вершкового масла. Цю технологію використовують й зараз, а круасани стали символом Франції.

Різновиди круасанів

Класичний круасан готують без начинки, але є варіанти із ними.

Найпопулярнішими начинками для круасанів є:

шинка та сир;

шоколад;

заварний крем;

фрукти;

овочі.

Ви звичайно можете приготувати круасани власноруч вдома, але існує багато нюансів, котрі можуть зіпсувати випічку. Технологія приготування складна, адже на процес правильного тіста впливає багато факторів: правильне тісто, якість інгредієнтів, температура в приміщенні та ваша духовка.



Круасан / Фото Кордон

Щоб скуштувати справді смачний круасан потрібно володіти секретним рецептом випічки або відвідати Париж чи Відень.