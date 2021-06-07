Круассаны не из Франции, а пончики не из США: откуда происходят знаменитые блюда

У каждого народа есть своя визитная карточка. В Италии – это паста и мороженое, в Франции – крусаны. Однако иногда наши представления о происхождении блюд могут быть ложными.

Каждая страна славится своими традициями. В частности, важное место в культуре занимает кулинария. Каждый турист по приезду в страну, в первую очередь, знакомится с ее национальными блюдами. Но все ли страны лелеют "свои" традиции или некоторые все же одолжили блюда у соседей – читайте в нашем материале.

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Пончики

: СШАГреция



Греческие пончики / Фото Boredpanda

Все мы знаем о пончиках благодаря американским компаниям Dunkin 'Donuts и Krispie Kreme. Но донаты – это не американские звезды. Древнейшая версия о происхождении пампушек рассказывает, что родиной этого десерта является Греция. Именно здесь зародилась традиция выпекания пончиков. В Древней Греции, еще со времен первых Олимпийских игр в 776 году до нашей эры, донаты дарили победителям. Тогда они назывались "медовые жетоны" и выглядели как маленькие пончики покрытые медом и грецкими орехами.

Мороженое

: ИталияМонголия



Мороженое / Фото Boredpanda

Итальянское мороженое известно во всем мире своим качеством. Это похвально, но первооткрывателями этого десерта есть монголы.

Создание мороженого было очень случайным. Монгольские всадники перевозили буйволиное молоко через пустыню Гоби в контейнерах. Когда температура воздуха падала, перевозчики ускорялись, а молоко при взбивании замерзало. Со временем популярность этого замороженного молочного продукта росло. В Италию идею мороженого привез Марко Поло в конце Xlll века.

Круассаны

Франция: Австрия



Традиционные французские круассаны / Фото Boredpanda

Независимо, любите вы сладкие или соленые круассаны, однозначно связываете их с Францией. Но в действительности эта выпечка была создана в Вене.

Кипфер – "предок" круассана. Многие историки считают, что угощение в форме полумесяца принадлежали к монастырским пекарням и выпекались как часть языческих обычаев. Но это не помешало вкусному завтраку глубоко укорениться во французскую культуру.

Макароны

: ИталияКитай



Итальянская паста китайского происхождения / Фото Boredpanda

Макаронная лапша стала популярной в Италии примерно в Xlll веке и, скорее всего, была привезена европейскими путешественниками. По легенде, эти путешественники обнаружили яичную лапшу благодаря кочевым арабам, которые перевозили макаронные изделия из Азии.

Однако, есть то, что отличает итальянские макароны от других – это использование твердых сортов пшеницы. Они прекрасно сочетаются с местными средиземноморскими продуктами.

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Чуррос

ИспанияКитай



Испанский десерт чуррос / Фото Boredpanda

Можно думать об испанских десертах, не говоря о чуррос? Эти сладкие палочки сегодня является основой испанской уличной еды.

На самом деле сначала это блюдо было частью китайского завтрака youtiao, который на вкус немного соленый. Жаренные во фритюре полоски теста были завезены в Испанию через Португалию в XVll веке.

Фрикадельки

ШвецияТурция



Фрикадельки / Фото Boredpanda

Было бы путешествие в Швецию таким же приятным без их традиционных котлет? На самом деле эта мясное блюдо происходит из Турции.

Идея скручивать мясо в шарики не является уникальной. К примеру, Китай делает это уже много веков. Но именно турецкий вариант больше привлек шведов.

Говорят, что турецкий рецепт был завезен в Скандинавии в XVlll веке королем Карлом XII. Турецкие фрикадельки, известные как köfte, изготавливаются из говядины и баранины в сочетании с другими ингредиентами, такими как лук, яйца, петрушка, панировочные сухари и соль по вкусу.

Рыба и чипсы

: ВеликобританияПортугалия



Рыба и чипсы / Фото Boredpanda

Рыба и чипсы – это то, чем славится британское побережье больше всего. Трудно будет найти хоть какой-то приморский город, в котором нет хотя бы одного магазина картофельных снеков. На самом деле рыба и чипсы стали настолько британским продуктом, во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил блюдо от нормирования. Но рыба и чипсы вовсе не британские, а португальские.

Тикка Масала

БангладешВеликобритания (Глазго)



Тикка Масала / Фото Boredpanda

Похоже, Западная Азия и Шотландия могут иметь торговую сделку, когда речь идет об ошибочном представление о происхождении блюд. Куриная тикка возникла на Индийском субконтиненте во времена Империи Великих Моголов. Но тикка масала – это совсем другая история.

Тикка – это, как правило, сухое блюдо с мясом, маринованным в специях. В то время как Тикка Масала – пышная, насыщенная и сливочная. В 1970-х индийский шеф-повар работал в Глазго, и именно там он разработал это блюдо.

Яйца по-шотландски

Великобритании (Шотландия): Индия



Яйца по-шотландски / Фото Boredpanda

Непонятно как это яичная вкуснятина оказалась под шотландским флагом. Точно неизвестно, когда это блюдо начали готовить там. Лондонский универмаг Fortnum & Mason ошибочно утверждает, что он является создателем яйца по-шотландски.

Считается, что этот фаворит пикников был вдохновлен блюдом Nargisi kofta, впервые упоминается в индийской культуре около 500 года до нашей эры. История рассказывает, что британцы, вероятно, попробовали это блюдо во время путешествия по Индии. Наргиз кофта состоит из сваренного вкрутую яйца, которое завернуто в пряное мясо, что потом обжаривается.

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Виндалу

ИндияПортугалия



Виндалу / Фото Boredpanda

Эта мясное блюдо было завезено в индийский регион Гоа португальскими поселенцами в XV веке. В оригинале название португальского блюда звучит так Carne de Vinha D'alhos. Это сочное мясо, маринованное в винном уксусе и чесноке.

Поскольку винного уксуса в Индии не было, вместо него использовали такие ингредиенты, как тамаринд, черный перец и кардамон.