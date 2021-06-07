Кожна країна славиться своїми традиціями. Зокрема, вагоме місце в культурі посідає кулінарія. Кожен турист по приїзду в країну, в першу чергу, знайомиться з її національними стравами. Та чи всі країни плекають "свої" традиції чи дехто все ж позичив страви у сусідів – читайте у нашому матеріалі.

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Пончики

Стереотип: США

Насправді: Греція



Грецькі пончики / Фото Boredpanda

Усі ми знаємо про пончики завдяки американським компаніям Dunkin' Donuts та Krispie Kreme. Але донати – це не американські зірки. Найдавніша версія про походження пампушків розповідає, що батьківщиною цього десерту є Греція. Саме тут зародилась традиція випікання пончиків. У Давній Греції, ще з часів перших Олімпійських ігор у 776 році до нашої ери, донати дарували переможцям. Тоді вони називались "медові жетони" і мали вигляд маленьких пампушків, покритих медом та волоськими горіхами.

Морозиво

Стереотип: Італія

Насправді: Монголія



Морозиво / Фото Boredpanda

Італійське морозиво відоме у всьому світі своєю якістю. Це похвально, але першовідривачами цього десерту є монголи.

Створення морозива було дуже випадковим. Монгольські вершники перевозили буйволине молоко через пустелю Гобі в контейнерах. Коли температура повітря падала, перевізники пришвидшувались, а молоко при збиванні замерзало. З часом популярність цієї замороженої молочної продукції зростала. В Італію ідею морозива привіз Марко Поло наприкінці Xlll століття.

Круасани

Стереотип: Франція

Насправді: Австрія



Традиційні французькі круасани / Фото Boredpanda

Незалежно, любите ви солодкі чи солені круасани, однозначно пов'язуєте їх із Францією. Та насправді ця випічка була створена у Відні.

Кіпфер – "предок" круасана. Багато істориків вважають, що частування у формі півмісяця належали до монастирських пекарень і випікалось як частина язичницьких звичаїв. Але це не завадило смачному сніданку глибоко вкорінитися у французьку культуру.

Макарони

Стереотип: Італія

Насправді: Китай



Італійська паста китайського походження / Фото Boredpanda

Макаронна локшина стала популярною в Італії приблизно у Xlll столітті та, швидше за все, була привезена європейськими мандрівниками. За легендою, ці подорожні виявили яєчну локшину завдяки кочовим арабам, які перевозили макаронні вироби з Азії.

Однак, є те, що відрізняє італійські макарони від інших – це використання твердих сортів пшениці. Вона чудово смакує у поєднанні з місцевими середземноморськими продуктами.

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Чуррос

Стереотип: Іспанія

Насправді: Китай



Іспанський десерт чуррос / Фото Boredpanda

Чи можна думати про іспанські десерти, не згадуючи чуррос? Ці солодкі палички сьогодні є основою іспанської вуличної їжі.

Насправді спершу ця страва була частиною китайського сніданку youtiao, який на смак трішки солоний. Смажені у фритюрі смужки тіста були завезені в Іспанію через Португалію у XVll столітті.

Фрикадельки

Стереотип: Швеція

Насправді: Туреччина



Фрикадельки / Фото Boredpanda

Чи була б подорож до Швеції такою ж приємною без їхніх традиційних котлет? Насправді ця м'ясна страва походить із Туреччини.

Ідея скручувати м'ясо в кульки не є унікальною. До прикладу, Китай робить це вже багато століть. Але саме турецький варіант найбільше привабив шведів.

Кажуть, що турецький рецепт був завезений до Скандинавії у XVlll столітті королем Карлом XII. Турецькі фрикадельки, відомі як köfte, виготовляються з яловичини та баранини у поєднанні з іншими інгредієнтами, такими як цибуля, яйця, петрушка, панірувальні сухарі та сіль до смаку.

Риба та чипси

Стереотип: Великобританія

Насправді: Португалія



Риба та чипси / Фото Boredpanda

Риба та чипси – це те, чим славиться британське узбережжя найбільше. Важко буде знайти хоч якесь приморське місто, в якому немає бодай одного магазину картопляних снеків. Насправді риба та чипси стали настільки британським продуктом, що під час Другої світової війни Вінстон Черчилль звільнив страву від нормування. Але риба та чипси зовсім не британські, а португальські.

Тікка Масала

Стереотип: Бангладеш

Насправді: Великобританія (Глазго)



Тікка Масала / фото Boredpanda

Схоже, Західна Азія та Шотландія можуть мати торгову угоду, коли йдеться про помилкові уявлення щодо походження страв. Куряча тікка виникла на Індійському субконтиненті за часів Імперії Великих Моголів. Але тікка масала – це зовсім інша історія.

Тікка – це, зазвичай, суха страва з м'ясом, маринованим у спеціях. У той час, як Тікка Масала – пишна, насичена і вершкова. У 1970-их індійський шеф-кухар працював у Глазго, і саме там він розробив цю страву.

Яйця по-шотландськи

Стереотип: Великобританії (Шотландія)

Насправді: Індія



Яйця по-шотландськи / Фото Boredpanda

Незрозуміло як ця яєчна смакота опинилась під шотландським прапором. Достеменно не зрозуміло, коли цю страву почали готувати там. Лондонський універмаг Fortnum & Mason помилково стверджує, що він є творцем яйця по-шотландськи.

Вважається, що цей фаворит пікніків був натхненний стравою Nargisi kofta, яка вперше згадується в індійській культурі близько 500 року до нашої ери. Історія розповідає, що британці, ймовірно, посмакували цю страву під час подорожі Індією. Наргізі кофта складається з круто звареного яйця, яке завернуте у пряне м'ясо, що потім обсмажується.

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Віндалу

Стереотип: Індія

Насправді: Португалія



Віндалу / Фото Boredpanda

Ця м'ясна страва була завезена в індійський регіон Гоа португальськими поселенцями в XV столітті. В оригіналі назва португальської страви звучить як Carne de Vinha D'alhos. Це соковите м'ясо, мариноване у винному оцті та часнику.

Оскільки винного оцту в Індії не було, замість нього використовували такі інгредієнти, як тамаринд, чорний перець та кардамон.