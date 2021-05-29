Эта старинная японская закуска называется темпура момидзи. Ее рецепт веками передается от матери к дочери. Как готовят кленовые листья – узнавайте далее.

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Сбор листьев

К процессу сбора японцы подходят очень тщательно. Они ищут такое место, где после падения листья будут оставаться чистыми и неповрежденными.

Для этого уникального блюда не годятся красные кленовые листья, а только желтые , ведь они имеют более мягкие прожилки и их легче есть. Кроме того, желтые кленовые листья во время соления не теряют свой цвет, поэтому лучше выглядят после жарки во фритюре.

, ведь они имеют более мягкие прожилки и их легче есть. Кроме того, желтые кленовые листья во время соления не теряют свой цвет, поэтому лучше выглядят после жарки во фритюре. Важным требованием при выборе листьев является также их форма. Они должны быть большими, сочными и без загнутых краев.



Кленовые листья должны быть целыми и желтыми / Фото pexels

Как готовят кленовые листья

Если вы думаете, что после сбора листья просто панируют и жарят, то вы очень ошибаетесь. Процесс приготовления этого старинного блюда занимает аж целый год!

Собрав необходимое количество листьев, японцы засаливают их в специальных больших бочках. Это позволяет избавиться от характерного едкого вкуса и несколько смягчить его.



Кленовые листья засаливают в бочках / Скриншот с видео

Через 365 дней листья вынимают из бочки, обрезают плодоножки и промывают, чтобы удалить лишнюю соль. А уже после этого хозяйки берутся за непосредственное приготовление. Они обваливают листья в муке, добавляя немного сахара и семян кунжута, а затем кладут в горячее масло.



Кленовые листья обжаривают в масле / Скриншот с видео

После обжаривания до золотой корочки кленовые листья становятся очень хрустящими. Их сладкий вкус дополняет ненавязчивая соленость, которая все еще сохраняется внутри.



Японское блюдо темпура момидзи / Фото we travel guides

Японцы жарят кленовые листья: смотрите видео