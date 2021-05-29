Эта старинная японская закуска называется темпура момидзи. Ее рецепт веками передается от матери к дочери. Как готовят кленовые листья – узнавайте далее.
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Сбор листьев
- К процессу сбора японцы подходят очень тщательно. Они ищут такое место, где после падения листья будут оставаться чистыми и неповрежденными.
- Для этого уникального блюда не годятся красные кленовые листья, а только желтые, ведь они имеют более мягкие прожилки и их легче есть. Кроме того, желтые кленовые листья во время соления не теряют свой цвет, поэтому лучше выглядят после жарки во фритюре.
- Важным требованием при выборе листьев является также их форма. Они должны быть большими, сочными и без загнутых краев.
Кленовые листья должны быть целыми и желтыми / Фото pexels
Как готовят кленовые листья
Если вы думаете, что после сбора листья просто панируют и жарят, то вы очень ошибаетесь. Процесс приготовления этого старинного блюда занимает аж целый год!
Собрав необходимое количество листьев, японцы засаливают их в специальных больших бочках. Это позволяет избавиться от характерного едкого вкуса и несколько смягчить его.
Кленовые листья засаливают в бочках / Скриншот с видео
Через 365 дней листья вынимают из бочки, обрезают плодоножки и промывают, чтобы удалить лишнюю соль. А уже после этого хозяйки берутся за непосредственное приготовление. Они обваливают листья в муке, добавляя немного сахара и семян кунжута, а затем кладут в горячее масло.
Кленовые листья обжаривают в масле / Скриншот с видео
После обжаривания до золотой корочки кленовые листья становятся очень хрустящими. Их сладкий вкус дополняет ненавязчивая соленость, которая все еще сохраняется внутри.
Японское блюдо темпура момидзи / Фото we travel guides
Японцы жарят кленовые листья: смотрите видео