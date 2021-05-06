Галицкая кухня (львовская кухня) – уникальная, потому что создана на основе украинских традиций с элементами кулинарных традиций разных народов, проживающих в городе. Такое мультикультурное сочетание украинской, польской, еврейской, армянской, австрийской традиций, создало кулинарный феномен. Эти блюда можно попробовать только во Львове.

Читайте также Три самых вкусных маринада для курицы: рецепты для шашлыка на природе

Например, по словам исследователей львовской кухни, рецепт андруты появилися в ответ на вафельный австрийский вафельный торт кондитера Пишингера, а флячки (хляки) – одно из старинных блюд в украинской кухне запорожских казаков, становится популярным с конца XVIII в. на Левобережной Украине, а в XIX в. любимым блюдом украинцев. Похожее блюдо существует в польской кухне.

Несмотря на мультикультурные элементы, львовская кухня, которая продолжает развиваться сегодня. Многие исследователи ищут древние рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Их подают в кафе, ресторанах Львова, а также готовят дома.

К вашему вниманию пять самых популярных рецептов блюд львовской кухни, которые вы можете приготовить дома.

Львовский сырник – самый популярный десерт западной Украины. Его подают на праздники и продают в кафе. Блюдо готовится из творога с добавлением изюма, орехов, цедры.

Рецепт львовского сырника

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– лимон (цедра);

– 125 граммов сушеных вишен без косточки;

– 125 граммов манной крупы;

– 1 столовая ложка крахмала;

– ванильный сахар.

Творог, яйца, сахар, ванильный сахар взбейте в блендере до однородной консистенции. Вишню, выложите в миску, залейте Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру. Далее – добавьте цедру лимона, крахмал, манную крупу, вишни, перемешайте. Творожную массу выложите в форму. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45-50 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.

Львовский сырник / Фото Unsplash

Палюшки – блюдо из теста в виде небольших валиков, отваренных в подсоленном кипятке, которую готовят из отварного картофеля, сырых яиц и муки. Также добавляют творог, жареный лук. Подают со сметаной.

Как приготовить палюшки

Ингредиенты:

– 300 граммов картофеля;

– 200 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 1-2 столовые ложки муки;

– соль.

Картофель очистите от кожуры, нарежьте ломтиками, отварите в кипятке. Сцедите воду, измельчите в пюре, добавьте соль, муку, яйца, домашний сир. Замесите тесто. Раскатайте в "колбаски", нарежьте толщиной в один сантиметр, сформируйте палюшки. Отварите в кастрюле с подсоленным кипятком в течение 2-3 минут. Выложите на тарелку.

Флячки (или хляки) – блюдо, которое готовят из рубцов и овощей. Также популярно в польской кухне.

Как приготовить флячки

Ингредиенты:

– 1 килограмм грамм говяжьего или телячьего чищеного рубца;

– 1,5 литра куриного бульона;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– 200 граммов сельдерея;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– мускатный орех;

– сушеный майоран;

– растительное масло;

– соль;

– перец.

Рубец, нарежьте полосками, отварите в кастрюле с кипящей водой в течение 5-7 минут, сцедите воду, тщательно помойте. На среднем огне, доведите до кипения куриный бульон. Рубец промойте под проточной водой и переложите в кастрюлю с бульоном. Лук очистите, измельчите ножом. Морковь, сельдерей, помойте, очистите, натрите на крупной терке, обжарьте на сковороде с маслом в течение 5-7 минут, добавьте в бульон. Далее – добавьте специи, перемешайте, варите в течение 5 минут, накройте крышкой, оставьте на 10-15 минут. Выложите в тарелку. Подавайте с хлебом.

Бигос / Фото wikimedia.org

Бигос – блюдо из квашеной и тушеной капусты с добавлением мяса. Также популярно для польской, литовской и белорусской кухни.

Рецепт бигоса

Ингредиенты:

– 500 граммов квашеной капусты;

– 500 граммов белокочанной капусты;

– 1-2 луковицы;

– 2 моркови;

– 150 граммов бекона;

– 200 граммов свинины;

– растительное масло;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 1 чайная ложка тимьяна;

– лавровый лист;

– 100 граммов чернослива;

– 2 зубчика чеснока;

– перец;

– соль.

Белокочанную капусту, измельчите ножом. Бекон, мясо, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. Морковь, чеснок, лук, помойте, очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки, добавьте капусту, тушите 15-20 минут до готовности. Далее добавьте специи, лавровый лист, чернослив, квашеную капусту, перемешайте, потушите еще в течение 30-35 минут. Накройте крышкой, оставьте на 20-25 минут. Выложите на тарелку.

Андруты / Фото Pexels

Андруты – торт из вафельных коржей, который готовят со сгущенным молоком или кофейным кремом, украшают шоколадной глазурью, кокосовой стружкой, измельченными орехами.

Рецепт торта

Ингредиенты:

– 3-5 вафельные коржи;

– 1 банка вареного сгущенного молока;

– 100 граммов сливочного масла 82%.