Галицкая кухня (львовская кухня) – уникальная, потому что создана на основе украинских традиций с элементами кулинарных традиций разных народов, проживающих в городе. Такое мультикультурное сочетание украинской, польской, еврейской, армянской, австрийской традиций, создало кулинарный феномен. Эти блюда можно попробовать только во Львове.
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Например, по словам исследователей львовской кухни, рецепт андруты появилися в ответ на вафельный австрийский вафельный торт кондитера Пишингера, а флячки (хляки) – одно из старинных блюд в украинской кухне запорожских казаков, становится популярным с конца XVIII в. на Левобережной Украине, а в XIX в. любимым блюдом украинцев. Похожее блюдо существует в польской кухне.
Несмотря на мультикультурные элементы, львовская кухня, которая продолжает развиваться сегодня. Многие исследователи ищут древние рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Их подают в кафе, ресторанах Львова, а также готовят дома.
К вашему вниманию пять самых популярных рецептов блюд львовской кухни, которые вы можете приготовить дома.
Львовский сырник – самый популярный десерт западной Украины. Его подают на праздники и продают в кафе. Блюдо готовится из творога с добавлением изюма, орехов, цедры.
Рецепт львовского сырника
- Творог, яйца, сахар, ванильный сахар взбейте в блендере до однородной консистенции.
- Вишню, выложите в миску, залейте
- Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру.
- Далее – добавьте цедру лимона, крахмал, манную крупу, вишни, перемешайте.
- Творожную массу выложите в форму.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45-50 минут.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
Львовский сырник / Фото Unsplash
Палюшки – блюдо из теста в виде небольших валиков, отваренных в подсоленном кипятке, которую готовят из отварного картофеля, сырых яиц и муки. Также добавляют творог, жареный лук. Подают со сметаной.
Как приготовить палюшки
- Картофель очистите от кожуры, нарежьте ломтиками, отварите в кипятке. Сцедите воду, измельчите в пюре, добавьте соль, муку, яйца, домашний сир. Замесите тесто.
- Раскатайте в "колбаски", нарежьте толщиной в один сантиметр, сформируйте палюшки.
- Отварите в кастрюле с подсоленным кипятком в течение 2-3 минут.
- Выложите на тарелку.
Флячки (или хляки) – блюдо, которое готовят из рубцов и овощей. Также популярно в польской кухне.
Как приготовить флячки
- Рубец, нарежьте полосками, отварите в кастрюле с кипящей водой в течение 5-7 минут, сцедите воду, тщательно помойте.
- На среднем огне, доведите до кипения куриный бульон. Рубец промойте под проточной водой и переложите в кастрюлю с бульоном.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- Морковь, сельдерей, помойте, очистите, натрите на крупной терке, обжарьте на сковороде с маслом в течение 5-7 минут, добавьте в бульон. Далее – добавьте специи, перемешайте, варите в течение 5 минут, накройте крышкой, оставьте на 10-15 минут.
- Выложите в тарелку. Подавайте с хлебом.
Бигос / Фото wikimedia.org
Бигос – блюдо из квашеной и тушеной капусты с добавлением мяса. Также популярно для польской, литовской и белорусской кухни.
Рецепт бигоса
- Белокочанную капусту, измельчите ножом.
- Бекон, мясо, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки.
- Морковь, чеснок, лук, помойте, очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки, добавьте капусту, тушите 15-20 минут до готовности.
- Далее добавьте специи, лавровый лист, чернослив, квашеную капусту, перемешайте, потушите еще в течение 30-35 минут. Накройте крышкой, оставьте на 20-25 минут.
- Выложите на тарелку.
Андруты / Фото Pexels
Андруты – торт из вафельных коржей, который готовят со сгущенным молоком или кофейным кремом, украшают шоколадной глазурью, кокосовой стружкой, измельченными орехами.
Рецепт торта
- В миске взбейте сливочное масло, добавьте сгущенное молоко, перемешайте до однородной консистенции.
- Коржи смажьте кремом, сформируйте торт.
- Оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Достаньте торт, разрежьте на треугольники. Приятного аппетита!