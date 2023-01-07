Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями вкусным и легким рецептом румяных кручеников со свининой и грибами.

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Всего 45 минут и блюдо уже будет на столе, а подавать его можно как закуску, так и основное блюдо на обед или ужин.

Рецепт кручеников в тесте

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

- слоеное тесто;

– 200 граммов свинной вырезки;

– 150 граммов шампиньонов;

– репчатый лук;

– яичный желток;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Очищаем мясо от лишних пленок и жира, нарезаем его тонкие ломтики и немного отбиваем.

Разогреваем сковороду с маслом и немного обжариваем мясо с обеих сторон.

Шампиньоны нарезаем мелкими кусочками и обжариваем с луком на той же сковороде, где обжаривалось мясо. Солим и перчим.

Раскатываем слоеное тесто, нарезаем на квадраты и закручиваем в него мясо с грибами.

Смазываем крученики яичным желтком и выкладываем на противень.

Запекаем крученики в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.

Пусть вкушает!