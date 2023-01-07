Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями вкусным и легким рецептом румяных кручеников со свининой и грибами.
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Всего 45 минут и блюдо уже будет на столе, а подавать его можно как закуску, так и основное блюдо на обед или ужин.
Рецепт кручеников в тесте
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Очищаем мясо от лишних пленок и жира, нарезаем его тонкие ломтики и немного отбиваем.
- Разогреваем сковороду с маслом и немного обжариваем мясо с обеих сторон.
- Шампиньоны нарезаем мелкими кусочками и обжариваем с луком на той же сковороде, где обжаривалось мясо. Солим и перчим.
- Раскатываем слоеное тесто, нарезаем на квадраты и закручиваем в него мясо с грибами.
- Смазываем крученики яичным желтком и выкладываем на противень.
- Запекаем крученики в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.
Пусть вкушает!