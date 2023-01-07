Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами смачним та легким у приготуванні рецептом рум'яних кручеників зі свининою та грибами.
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Всього 45 хвилин і страва вже буде на столі, а подавати її можна як закуску, так і основну страву на обід чи вечерю.
Рецепт кручеників в тісті
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Очищаємо м'ясо від зайвих плівок та жиру, нарізаємо його то тонкі скибки та трохи відбиваємо.
- Розігріваємо сковорідку з олією та трішки обсмажуємо м'ясо з обох сторін.
- Печериці нарізаємо дрібними шматочками та обсмажуємо з цибулею на тій самій сковорідці, де обсмажувалося м'ясо. Солимо і перчимо.
- Розкачуємо листкове тісто, нарізаємо на квадрати та закручуємо в нього м'ясо з грибами.
- Змащуємо крученики яєчним жовтком та викладаємо на деко.
- Запікаємо крученики у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.
Нехай смакує!