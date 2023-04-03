В крымскотатарской кухне обычно используют баранину, но можно и сыр и другие начинки: говядина, свинина, мясной микс или даже вишни.
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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом с читателями, точно воспроизведет аутентичные чебуреки, которые можно отведать только в Крыму.
Рецепт крымскотатарских чебуреков
- Время: 45 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- Для приготовления теста на чебуреки берем 275 г муки, соль и заливаем горячей водой (70 градусов). Перемешиваем деревянной ложкой и оставляем немного остыть.
- Вымешиваем тесто, присыпаем еще мукой и оставляем отдохнуть.
- Для начинки натираем творог на терке, аналогично натираем лук. Нарезаем помидор мелкими кубиками.
- Смешиваем все ингредиенты для начинки, сдабриваем специями и добавляем 25 грамм воды. Вымешиваем.
- Формируем чебуреки: на столе тоненько раскатываем кусочек теста, добавляем муку, и вырезаем кругом с помощью крышки или тарелки.
- Выкладываем хорошую ложку фарша, закрываем края, выпуская избыточный воздух и закрепляем дополнительно вилкой.
- Разогреваем масло на достаточно большом огне, проверяем, как жарится кусочек теста. Выкладываем чебуреки по 2 штуки и обжариваем около минуты с одной стороны и с другой.
- Чебурек готов, когда он начинает "надуваться" – это признак того, что внутри закипела начинка. Тогда его нужно быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку.
Приятного аппетита!