В крымскотатарской кухне обычно используют баранину, но можно и сыр и другие начинки: говядина, свинина, мясной микс или даже вишни.

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом с читателями, точно воспроизведет аутентичные чебуреки, которые можно отведать только в Крыму.

Рецепт крымскотатарских чебуреков

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 200 граммов кипятка;

– соль.

Для начинки:

– 250 граммов мясного фарша;

– 1 помидор;

– 150 граммов сыра;

– 25 граммов воды;

– соль;

– черный молотый перец;

– 500 г масла для жарки.

Приготовление:

Для приготовления теста на чебуреки берем 275 г муки, соль и заливаем горячей водой (70 градусов). Перемешиваем деревянной ложкой и оставляем немного остыть.

Вымешиваем тесто, присыпаем еще мукой и оставляем отдохнуть.

Для начинки натираем творог на терке, аналогично натираем лук. Нарезаем помидор мелкими кубиками.

Смешиваем все ингредиенты для начинки, сдабриваем специями и добавляем 25 грамм воды. Вымешиваем.

Формируем чебуреки: на столе тоненько раскатываем кусочек теста, добавляем муку, и вырезаем кругом с помощью крышки или тарелки.

Выкладываем хорошую ложку фарша, закрываем края, выпуская избыточный воздух и закрепляем дополнительно вилкой.

Разогреваем масло на достаточно большом огне, проверяем, как жарится кусочек теста. Выкладываем чебуреки по 2 штуки и обжариваем около минуты с одной стороны и с другой.

Чебурек готов, когда он начинает "надуваться" – это признак того, что внутри закипела начинка. Тогда его нужно быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку.

Приятного аппетита!