У кримськотатарській кухні зазвичай використовують баранину, але можна й сир і звісно інші начинки: яловичина, свинина, м'ясний мікс чи навіть вишні.
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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом з читачами, який точно відтворить автентичні чебуреки, які можна скуштувати тільки в Криму.
Рецепт кримськотатарських чебуреків
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
Приготування:
- Для приготування тіста на чебуреки беремо 275 грамів борошна, сіль та заливаємо гарячою водою (70 градусів). Перемішуємо дерев'яною ложкою і залишаємо трішки охолонути.
- Вимішуємо тісто, присипаємо ще борошном та залишаємо відпочити.
- Для начинки натираємо сир на тертці, аналогічно натираємо цибулю. Нарізаємо помідор дрібними кубиками.
- Змішуємо всі інгредієнти для начинки, присмачуємо спеціями та додаємо 25 грамів води. Вимішуємо.
- Формуємо чебуреки: на столі тоненько розкачуємо шматочок тіста, додаємо борошно, і вирізаємо колом за допомогою кришки чи тарілки.
- Викладаємо добру ложку фаршу, закриваємо краї, випускаючи надлишкове повітря і закріпляємо додатково виделкою.
- Розігріваємо олію на досить великому вогні, перевіряємо, як смажиться шматочок тіста. Викладаємо чебуреки по 2 штуки й обсмажуємо десь близько хвилини з однієї сторони та з іншої.
- Чебурек готовий, коли він починає "надуватися" – це ознака того, що всередині закипіла начинка. Тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку.
Смачного!