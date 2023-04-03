У кримськотатарській кухні зазвичай використовують баранину, але можна й сир і звісно інші начинки: яловичина, свинина, м'ясний мікс чи навіть вишні.

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом з читачами, який точно відтворить автентичні чебуреки, які можна скуштувати тільки в Криму.

Рецепт кримськотатарських чебуреків

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 200 грамів окропу;

– сіль.

Для начинки:

– 250 грамів м'ясного фаршу;

– 1 помідор;

– 150 грамів сиру;

– 25 грамів води;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 500 грамів олії для смаження.

Приготування:

Для приготування тіста на чебуреки беремо 275 грамів борошна, сіль та заливаємо гарячою водою (70 градусів). Перемішуємо дерев'яною ложкою і залишаємо трішки охолонути.

Вимішуємо тісто, присипаємо ще борошном та залишаємо відпочити.

Для начинки натираємо сир на тертці, аналогічно натираємо цибулю. Нарізаємо помідор дрібними кубиками.

Змішуємо всі інгредієнти для начинки, присмачуємо спеціями та додаємо 25 грамів води. Вимішуємо.

Формуємо чебуреки: на столі тоненько розкачуємо шматочок тіста, додаємо борошно, і вирізаємо колом за допомогою кришки чи тарілки.

Викладаємо добру ложку фаршу, закриваємо краї, випускаючи надлишкове повітря і закріпляємо додатково виделкою.

Розігріваємо олію на досить великому вогні, перевіряємо, як смажиться шматочок тіста. Викладаємо чебуреки по 2 штуки й обсмажуємо десь близько хвилини з однієї сторони та з іншої.

Чебурек готовий, коли він починає "надуватися" – це ознака того, що всередині закипіла начинка. Тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку.

Смачного!