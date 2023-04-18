Историю этого десерта уже знают, пожалуй, все. Он действительно нежный и воздушный как пачка балерины. Итак, не теряем времени и приступаем к приготовлению.

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Рецепт десерта Анна Павлова

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 170 граммов яичного белка;

– 250 граммов сахарной пудры;

– 15 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

Белок должен быть охлажден и без желтка – это важно.

Белок начинаем взбивать в чистой и сухой миске. Взбиваем сначала на маленьких оборотах и постепенно увеличиваем скорость. Взбиваем в первую пену (белок должен стать однородной массой) и постепенно начинаем добавлять пудру.

Обратите внимание по ее составу, некоторые производители добавляют крахмал. Если у вашей пудры он в составе, то кладите как указано в рецепте. Если его нет – увеличьте на 5 грамм.

Пудру добавляем постепенно. Когда меренг станет гладкой и блестящей – можно добавить пару капель ароматизатора.

Выкладываем на пергамент "гнездом". Запекаем при 130 градусах 1,5 часа. Если хотите, чтобы десерт остался белый, а не кремовый – выпекаем при 95 градусах 2 часа. Оставляем остыть в духовке. Если меренг готов, он легко отойдет от формы и пергамента.

Для крема взбиваем очень жирные сливки и маскарпоне, добавляем сахарную пудру.

Украшаем свежими ягодами.

Приятного аппетита!