Історію цього десерту вже знають, мабуть, усі. Він дійсно ніжний і повітряний наче пачка балерини. Отже, не гаймо часу та беремося до приготування.
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Рецепт десерту Анна Павлова
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 8 – 10 штук
Приготування:
- Білок має бути охолоджений і без жовтка – це важливо.
- Білок починаємо збивати в чистій і сухій мисці. Збиваємо спочатку на маленьких обертах і поступово збільшуємо швидкість. Збиваємо до першої піни (білок має стати однорідною масою) і поступово починаємо додавати пудру.
- Пудру додаємо поступово. Коли меренга стане гладенькою і блискучою – можна додати пару краплин ароматизатора.
- Викладаємо на пергамент "гніздом". Запікаємо при 130 градусах 1,5 години. Якщо хочете, щоб десерт залишився білий, а не кремовий – випікаємо при 95 градусах 2 години. Залишаємо охолонути в духовці. Якщо меренга готова, вона легко відійде від форми і пергаменту.
- Для крему збиваємо дуже жирні вершки і маскарпоне, додаємо цукрової пудри.
- Прикрашаємо свіжими ягодами.
Смачного!