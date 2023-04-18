Історію цього десерту вже знають, мабуть, усі. Він дійсно ніжний і повітряний наче пачка балерини. Отже, не гаймо часу та беремося до приготування.

Читайте також Охолоджена чи заморожена яловичина: яку краще обрати

Рецепт десерту Анна Павлова

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 170 грамів яєчного білка;

– 250 грамів цукрової пудри;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Білок має бути охолоджений і без жовтка – це важливо.

Білок починаємо збивати в чистій і сухій мисці. Збиваємо спочатку на маленьких обертах і поступово збільшуємо швидкість. Збиваємо до першої піни (білок має стати однорідною масою) і поступово починаємо додавати пудру.

Зверніть увагу на її склад, деякі виробники додають крохмаль. Якщо у вашої пудри він є в складі, то кладіть як вказано в рецепті. Якщо його немає – збільшіть на 5 грамів.

Пудру додаємо поступово. Коли меренга стане гладенькою і блискучою – можна додати пару краплин ароматизатора.

Викладаємо на пергамент "гніздом". Запікаємо при 130 градусах 1,5 години. Якщо хочете, щоб десерт залишився білий, а не кремовий – випікаємо при 95 градусах 2 години. Залишаємо охолонути в духовці. Якщо меренга готова, вона легко відійде від форми і пергаменту.

Для крему збиваємо дуже жирні вершки і маскарпоне, додаємо цукрової пудри.

Прикрашаємо свіжими ягодами.

Смачного!