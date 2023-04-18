Что приготовить из яичных белков – рецепты десерта Павлова
18 апреля 2023, 09:49Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Обычно после Пасхи остаются не использованы яичные белки, ведь большинство выпекает кулич на желтках. Чтобы не выбрасывать их – приготовим популярный десерт балерин – Анна Павлова.
Историю этого десерта уже знают, пожалуй, все. Он действительно нежный и воздушный как пачка балерины. Итак, не теряем времени и приступаем к приготовлению.
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Рецепт десерта Анна Павлова
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- Белок должен быть охлажден и без желтка – это важно.
- Белок начинаем взбивать в чистой и сухой миске. Взбиваем сначала на маленьких оборотах и постепенно увеличиваем скорость. Взбиваем в первую пену (белок должен стать однородной массой) и постепенно начинаем добавлять пудру.
- Пудру добавляем постепенно. Когда меренг станет гладкой и блестящей – можно добавить пару капель ароматизатора.
- Выкладываем на пергамент "гнездом". Запекаем при 130 градусах 1,5 часа. Если хотите, чтобы десерт остался белый, а не кремовый – выпекаем при 95 градусах 2 часа. Оставляем остыть в духовке. Если меренг готов, он легко отойдет от формы и пергамента.
- Для крема взбиваем очень жирные сливки и маскарпоне, добавляем сахарную пудру.
- Украшаем свежими ягодами.
Приятного аппетита!