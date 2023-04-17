Салат-закуска из сырков, или как еще называют еврейская закуска – это универсальное блюдо на любой праздник. Всего несколько минут, если у вас уже отварены яйца и минут 15, если их еще нужно приготовить.

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Это максимально быстрый рецепт закуски, если гости уже на пороге. Такой салат-закуску можно подать на гренках, брускетах, тостах или в песочных корзинках. Также можно начинить обжаренные баклажаны или кабачки, сформировав из них роллы или рулеты.

Рецепт салата-закуски из отварных яиц

  • Время: 5 минут
  • Порции: на 4 – 6 человек

Приготовление:

  • Очистите яйца от скорлупы, смойте водой. Натрите их на терке. Можно выбрать грубую терку, если салат будет использоваться как начинка, или мелкую – если на бутерброды.
  • Аналогично натрите плавленые творожки и смешайте с яйцами.
  • Выжмите к ингредиентам чеснок через пресс и сдобрите специями. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  • Смажьте салат-закуску на гренки или брускеты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью. Также можно использовать микрозелень.

Приятного тебе аппетита!