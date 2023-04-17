Салат-закуска з сирків, або як ще її називають єврейська закуска – це універсальна страва на будь-яке свято. Всього кілька хвилин, якщо у вас вже відварені яйця, та хвилин 15, якщо їх ще потрібно приготувати.
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Це максимально швидкий рецепт закуски, якщо гості вже на порозі. Такий салат-закуску можна подати на грінках, брускетах, тостах або в пісочних корзинках. Також можна начинити обсмажені баклажани чи кабачки, сформувавши з них роли, або рулети.
Рецепт салату-закуски з відварених яєць
- Час: 5 хвилин
- Порції: на 4 – 6 осіб
Приготування:
- Почистіть яйця від шкарлупи, змийте водою. Натріть їх на тертці. Можна обрати грубу тертку, якщо салат буде використовуватися, як начинка, або дрібну – якщо на канапки.
- Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.
- Вичавіть до інгредієнтів часник через прес та присмачте спеціями. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Намастіть салат-закуску на грінки, чи брускети. Прикрасьте зверху скибкою помідора або зеленню. Також можна використати мікрозелень.
Смачного!