Салат-закуска з сирків, або як ще її називають єврейська закуска – це універсальна страва на будь-яке свято. Всього кілька хвилин, якщо у вас вже відварені яйця, та хвилин 15, якщо їх ще потрібно приготувати.

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Це максимально швидкий рецепт закуски, якщо гості вже на порозі. Такий салат-закуску можна подати на грінках, брускетах, тостах або в пісочних корзинках. Також можна начинити обсмажені баклажани чи кабачки, сформувавши з них роли, або рулети.

Рецепт салату-закуски з відварених яєць

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: на 4 – 6 осіб

Інгредієнти:

– 4 відварених курячих яйця;

– 3 плавлених сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Почистіть яйця від шкарлупи, змийте водою. Натріть їх на тертці. Можна обрати грубу тертку, якщо салат буде використовуватися, як начинка, або дрібну – якщо на канапки.

Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.

Вичавіть до інгредієнтів часник через прес та присмачте спеціями. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Намастіть салат-закуску на грінки, чи брускети. Прикрасьте зверху скибкою помідора або зеленню. Також можна використати мікрозелень.

Смачного!