Кухонные принадлежности без которых не обойтись современной хозяйке: проверьте себя на наличие
О кухонных принадлежностях, которые должны быть на кухне каждой хозяйки читайте дальше в материале.
Источник:24 канал
Мы часто сталкиваемся с тем, что при переезде в новую квартиру не знаем, что же первое покупать из кухонных принадлежностей на кухню. С чего начать и о маст-хэве кухонных принадлежностей рассказываем вам подробно!
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При покупке кухонных принадлежностей обращайте внимание на мощность и на качество товара.
– кухонный комбайн
Кухонный комбайн
С помощью кухонного комбайна вы с легкостью можете приготовить любое тесто, смолоть мясо на фарш и насладиться витаминным смузи.
Выбирайте мощный комбайн с большой чашей для ингредиентов.
– миксер
Миксер ручной
Миксер – универсальный помощник в приготовлении крема, бисквита и ганаша. С ним вы легко собьете в пышную пену белки и сливки.
– блендер
Блендер ручной с различными насадками
С помощью блендера вы за несколько секунд измельчите овощи, приготовите крем-суп и получите крошку из твердых ингредиентов.
– кулинарный термометр
Кулинарный электронный термометр
Без кулинарного термометра не обойтись ни одной хозяйке и кондитеру. С ним вы четко определите температуру крема, шоколада, карамели и даже мяса.
– машина для пасты
Машина для приготовления пасты
Ни одна магазинная паста или лапша не сравнится во вкусе с домашней, а машинка для раскатки теста или его нарезки на идеальные полоски вам в этом поможет без лишних усилий.
– набор ножей
Набор стальных ножей на подставке
У искусной хозяйки ножи должны всегда быть острыми и разнообразными: для мяса, овощей, нарезки сыра или фруктов.
– пластиковые доски
Доски для нарезки
Приобретите специальные доски для нарезки со специальными отметками по продуктам и будьте уверены в безопасности вашего здоровья. Помните, что доски для мяса, рыбы и овощей должны быть разными.
– овощечистка
Овощечистка для продуктов
С помощью овощечистки вы сэкономите время и сможете его использовать для себя. Еще овощечистка прекрасно нарежет овощи тонкими полосками без лишних усилий.
– кухонные щипцы
Щипцы для блюд
Использовать кулинарные щипцы можно как для перемешивания салатов, так и для переворачивания продуктов на сковороде или в духовке.
– силиконовая рукавица
Разноцветные перчатки для кухни
Без силиконовых перчаток вы на кухне как без рук, ведь они обеспечивают вам безопасность и комфорт.
– венчик
Ручной венчик
Лучше выбирать венчик из прочного материала. Используйте венчик для смешивания жидких ингредиентов и взбивания соусов и кремов.
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