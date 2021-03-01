О кухонных принадлежностях, которые должны быть на кухне каждой хозяйки читайте дальше в материале.

Мы часто сталкиваемся с тем, что при переезде в новую квартиру не знаем, что же первое покупать из кухонных принадлежностей на кухню. С чего начать и о маст-хэве кухонных принадлежностей рассказываем вам подробно!

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При покупке кухонных принадлежностей обращайте внимание на мощность и на качество товара.

– кухонный комбайн

Кухонный комбайн

С помощью кухонного комбайна вы с легкостью можете приготовить любое тесто, смолоть мясо на фарш и насладиться витаминным смузи.

Выбирайте мощный комбайн с большой чашей для ингредиентов.

– миксер

Миксер ручной

Миксер – универсальный помощник в приготовлении крема, бисквита и ганаша. С ним вы легко собьете в пышную пену белки и сливки.

– блендер

Блендер ручной с различными насадками

С помощью блендера вы за несколько секунд измельчите овощи, приготовите крем-суп и получите крошку из твердых ингредиентов.

– кулинарный термометр

Кулинарный электронный термометр

Без кулинарного термометра не обойтись ни одной хозяйке и кондитеру. С ним вы четко определите температуру крема, шоколада, карамели и даже мяса.

– машина для пасты

Машина для приготовления пасты

Ни одна магазинная паста или лапша не сравнится во вкусе с домашней, а машинка для раскатки теста или его нарезки на идеальные полоски вам в этом поможет без лишних усилий.

– набор ножей

Набор стальных ножей на подставке

У искусной хозяйки ножи должны всегда быть острыми и разнообразными: для мяса, овощей, нарезки сыра или фруктов.

– пластиковые доски

Доски для нарезки

Приобретите специальные доски для нарезки со специальными отметками по продуктам и будьте уверены в безопасности вашего здоровья. Помните, что доски для мяса, рыбы и овощей должны быть разными.

– овощечистка

Овощечистка для продуктов

С помощью овощечистки вы сэкономите время и сможете его использовать для себя. Еще овощечистка прекрасно нарежет овощи тонкими полосками без лишних усилий.

– кухонные щипцы

Щипцы для блюд

Использовать кулинарные щипцы можно как для перемешивания салатов, так и для переворачивания продуктов на сковороде или в духовке.

– силиконовая рукавица

Разноцветные перчатки для кухни

Без силиконовых перчаток вы на кухне как без рук, ведь они обеспечивают вам безопасность и комфорт.

– венчик

Ручной венчик

Лучше выбирать венчик из прочного материала. Используйте венчик для смешивания жидких ингредиентов и взбивания соусов и кремов.