Что нужно приобрести для начинающего кондитера, чтобы с легкостью приготовить любимый торт дома – дальше в материале.

Пожалуй, у каждого в жизни наступает момент, когда хочется попробовать что-то испечь собственноручно и порадовать сладкой выпечкой родных и близких.

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Для приготовления лакомства мало закупить продукты в магазине, нужны еще и специальные кондитерские аксессуары: шпатели, формы, кондитерские мешки и насадки.

Сегодня мы расскажем вам, что нужно иметь для начинающего кондитера, чтобы собственноручно приготовить дома вкусный и изысканный десерт.

Принадлежности для кондитера

– Формы



Круглые разъемные формы для торта

Прежде всего нужно приобрести различные круглые формы для выпечки различных диаметров. Самыми популярными являются 18, 20, 24, 26 сантиметров в диаметре. Также можно разнообразить классические круглые формы приобретя квадратные или фигурные.

– Шпатель

Чтобы ваш крем было легче разравнивать или покрывать глазурью или ганашом вам нужны шпатели: прямой и вогнутый.



Вогнутые шпатели для кондитера

С помощью маленьких шпателей (лопаток) наносят декор на торт и даже рисуют цветными кремами, как красками.

– Скребок

С помощью скребка, лучше металлического, вы выровняете борта торта. Пластмассовые скребки используют для макаронажа, разделения крема или теста.



Фигурный скребок для торта

Фигурными скребками можно наносить узоры на борта и верх торта.

– Лопатка



Силиконовая лопатка

Силиконовой лопаткой легко вымешивать шоколад на паровой бане, замешивать жидкое тесто и крем.

– Кондитерский мешок



Одноразовые мешки

Согласитесь, чтобы без кондитерского мешка кондитер на кухне, как без рук. Лучше использовать силиконовые кондитерские мешки или одноразовые. За тканевыми кондитерскими мешками нужен уход, на который не всегда есть время.

– Насадки для мешка



Кондитерские насадки

Кондитерские насадки обычно входят в комплект к мешку, но у настоящего кондитера они должны быть разных размеров и форм. Советуем вам приобрести металлические насадки различных диаметров и форм.

– Силиконовый коврик



Кондитерский коврик

Силиконовый коврик – неизменный помощник кондитера, ведь на нем можно печь все от эклеров до макарон. Он легко моется, а выпечка не пристает к основанию.

– Миксер



Ручной миксер

Если у вас нет кухонного комбайна приобретите обычный ручной миксер. С его помощью вы легко собьете как сливки на крем для торта, так и белки на безе.

– Кухонный комбайн



Профессиональный кухонный комбайн

Кухонный комбайн – мечта каждой хозяйки, ведь с его помощью вам не нужно часами замешивать тесто на паски, или панетоне. Эта мощная машина сама замесит тесто, собьет жидкости на крем и вы сможете приготовить вкусные начинки для торта.

– Подставка для торта, что крутится



Подставка для торта

Для формирования идеально ровного торта, нанесения декора или крема вам нужна универсальная подставка для выпечки, которая крутится.