Кухонне приладдя без якого не обійтись сучасній господині: перевірте себе на наявність
Про кухонне приладдя, яке повинне бути на кухні кожної господині читайте далі в матеріалі.
Джерело:24 канал
Ми частенько стикаємося з тим, що при переїзді в нову квартиру не знаємо, що ж перше купувати з кухонного приладдя на кухню. З чого почати та про маст хев кухонного приладдя розповідаємо вам детально!
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При купівлі кухонного приладдя звертайте увагу на потужність та на якість товару.
– кухонний комбайн
Кухонний комбайн
За допомогою кухонного комбайна ви з легкістю можете приготувати будь-яке тісто, змолоти м'ясо на фарш та посмакувати вітамінним смузі.
Обирайте потужний комбайн з великою чашею для інгредієнтів.
– міксер
Міксер ручний
Міксер – універсальний помічник у приготуванні кремів, бісквітів та ганашів. З ним ви легко зіб'єте в пишні піну білки та вершки.
– блендер
Блендер ручний з різноманітними насадками
За допомогою блендера ви за кілька секунд подрібните овочі, приготуєте крем-суп та отримаєте крихту з твердих інгредієнтів.
– кулінарний термометр
Кулінарний електронний термометр
Без кулінарного термометра не обійти жодній господині та кондитеру. З ним ви чітко визначите температуру крему, шоколаду, карамелі та навіть м'яса.
– машина для пасти
Машина для приготування пасти
Жодна магазинна паста чи локшина не зрівняється у смаку з домашньою, а машинка для розкатки тіста чи його нарізання на ідеальні смужки вам у цьому допоможе без зайвих зусиль.
– набір ножів
Набір стальних ножів на підставці
У вправної господині ножі повинні завжди бути гострими та різноманітними: для м'яса, овочів, нарізки сиру чи фруктів.
– пластикові дошки
Дошки для нарізання
Придбайте спеціальні дошки для нарізання зі спеціальними відмітками по продуктах та будьте впевнені у безпеці вашого здоров'я. Пам'ятайте, що дошки для м'яса, риби та овочів повинні бути різними.
– овочечистка
Овочечистка для продуктів
За допомогою овочечистки ви зекономите час та зможете його використати для себе. Ще овочечистка чудово наріже овочі тонкими смужками без зайвих зусиль.
– кухонні щипці
Щипці для страв
Використовувати кулінарні щипці можна як для перемішування салатів, так і для перевертання продуктів на сковорідці або в духовці.
– силіконова рукавиця
Різнокольорові рукавиці для кухні
Без силіконових рукавичок ви на кухні як без рук, адже вони забезпечують вам безпеку та комфорт.
– вінчик
Ручний вінчик
Найкраще обирати вінчик з міцного матеріалу. Використовуйте вінчик для змішування рідких інгредієнтів та збиванні соусів та кремів.
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