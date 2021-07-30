Кукуруза – одна из важнейших злаковых культур мира. Ее считают одним из важнейших "хлебов" человечества.
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Евгений Грибеник рассказал, как правильно выбрать кукурузу, чтобы не приобрести кормовую. Ведь она не такая сочная и совсем несладкая.
Молодая кукуруза / Фото Агроэксперт
Начнем с того, что кукуруза делится на два типа: кормовую и сахарную.
Разница между кормовой и сахарной кукурузой
Кормовая – вид кукурузы, который уже по названию намекает нам, что ее основное предназначение – пища для скота. Ее зерна яркого, желтого цвета, иногда даже с легким оранжевым оттенком. Сахарная кукуруза всегда выглядит бледнее.
Чтобы различить ее на вкус – отломите у основания 2 – 3 зернышка и попробуйте. У кормовой, зерна будут невкусными, а у пищевой они сладкие и сочные.
Кукуруза / Фото Флориум
У молодой сахарной кукурузы зерна должны быть упругими и сочными, а еще они будут плотно прилегать друг к другу.
Зерна кормовой кукурузы преимущественно более сухие. Это указывает на то, что в них исчезла влага, и образовался крахмал вместе с восковой кожурой.
Как выбрать кукурузу
Чтобы выбрать молодую кукурузу, а не старую – покупайте только те початки, в которых свежие зеленые листья. Кочаны без листьев лучше не покупать, ведь часто недобросовестные фермеры подкармливают ее избытком удобрений, из-за чего на листьях появляются темные пятна. Соответственно, листья удаляют.
Поле кукурузы / Фото Агро новости
Мы уверены, что вам помогут полезные советы Евгения Грибеника и вы будете покупать только вкусную и качественную кукурузу.