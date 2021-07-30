Кукурудза – один із найважливіших злакових культур світу. Її вважають одним із найважливіших "хлібів" людства.

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Євген Грибеник розповів, як правильно обрати кукурудзу, щоб не придбати кормову. Адже вона не така соковита і зовсім не солодка.

кукурудза
Молода кукурудза / Фото Агроексперт

Розпочнемо з того, що кукурудза ділиться на два типи: кормову і цукрову.

Різниця між кормовою та цукровою кукурудзою

Кормова – вид кукурудзи, який вже за назвою натякає нам, що її основне призначення – їжа для худоби. Її зерна яскравого, жовтого кольору, іноді навіть з легким помаранчевим відтінком. Цукрова кукурудза завжди виглядає блідіше.

Щоб розрізнити її на смак – відламайте біля основи 2 – 3 зернятка і спробуйте. У кормової, зерна будуть несмачними, а у харчовій вони солодкі і соковиті.

кукурудза
Кукурудза / Фото Флоріум

У молодої цукрової кукурудзи зерна повинні бути пружними та соковитими, а ще вони будуть щільно прилягати одне до одного.

Зерна кормової кукурудзи переважно сухіші. Це вказує на те, що в них зникла волога, і утворився крохмаль разом з восковою шкіркою.

Як обрати кукурудзу

Щоб обрати молоду кукурудзу, а не стару – купуйте тільки ті качани, в яких свіже зелене листя. Качани без листя краще не купувати, адже часто недобросовісні фермери підживлюють її надлишком добрив, через що на листках з'являються темні плями. Відповідно, листя видаляють.

кукурудза
Поле кукурудзи / Фото Агро новини

Ми впевнені, що вам допоможуть корисні поради Євгена Грибеника та ви будете купувати тільки смачну і якісну кукурудзу.