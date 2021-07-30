Кукурудза – один із найважливіших злакових культур світу. Її вважають одним із найважливіших "хлібів" людства.

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Євген Грибеник розповів, як правильно обрати кукурудзу, щоб не придбати кормову. Адже вона не така соковита і зовсім не солодка.



Молода кукурудза / Фото Агроексперт

Розпочнемо з того, що кукурудза ділиться на два типи: кормову і цукрову.

Різниця між кормовою та цукровою кукурудзою

Кормова – вид кукурудзи, який вже за назвою натякає нам, що її основне призначення – їжа для худоби. Її зерна яскравого, жовтого кольору, іноді навіть з легким помаранчевим відтінком. Цукрова кукурудза завжди виглядає блідіше.

Щоб розрізнити її на смак – відламайте біля основи 2 – 3 зернятка і спробуйте. У кормової, зерна будуть несмачними, а у харчовій вони солодкі і соковиті.



Кукурудза / Фото Флоріум

У молодої цукрової кукурудзи зерна повинні бути пружними та соковитими, а ще вони будуть щільно прилягати одне до одного.

Зерна кормової кукурудзи переважно сухіші. Це вказує на те, що в них зникла волога, і утворився крохмаль разом з восковою шкіркою.

Як обрати кукурудзу

Щоб обрати молоду кукурудзу, а не стару – купуйте тільки ті качани, в яких свіже зелене листя. Качани без листя краще не купувати, адже часто недобросовісні фермери підживлюють її надлишком добрив, через що на листках з'являються темні плями. Відповідно, листя видаляють.



Поле кукурудзи / Фото Агро новини

Ми впевнені, що вам допоможуть корисні поради Євгена Грибеника та ви будете купувати тільки смачну і якісну кукурудзу.