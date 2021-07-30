Кормовая или сахарная: как правильно выбрать молодую сладкую кукурузу

Известный украинский шеф-повар и победитель 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями интересными фактами, как правильно выбрать молодую кукурузу, чтобы она была сладкой и сочной.

Кукуруза – одна из важнейших злаковых культур мира. Ее считают одним из важнейших "хлебов" человечества.

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Евгений Грибеник рассказал, как правильно выбрать кукурузу, чтобы не приобрести кормовую. Ведь она не такая сочная и совсем несладкая.



Молодая кукуруза / Фото Агроэксперт

Начнем с того, что кукуруза делится на два типа: кормовую и сахарную.

Разница между кормовой и сахарной кукурузой

Кормовая – вид кукурузы, который уже по названию намекает нам, что ее основное предназначение – пища для скота. Ее зерна яркого, желтого цвета, иногда даже с легким оранжевым оттенком. Сахарная кукуруза всегда выглядит бледнее.

Чтобы различить ее на вкус – отломите у основания 2 – 3 зернышка и попробуйте. У кормовой, зерна будут невкусными, а у пищевой они сладкие и сочные.



Кукуруза / Фото Флориум

У молодой сахарной кукурузы зерна должны быть упругими и сочными, а еще они будут плотно прилегать друг к другу.

Зерна кормовой кукурузы преимущественно более сухие. Это указывает на то, что в них исчезла влага, и образовался крахмал вместе с восковой кожурой.

Как выбрать кукурузу

Чтобы выбрать молодую кукурузу, а не старую – покупайте только те початки, в которых свежие зеленые листья. Кочаны без листьев лучше не покупать, ведь часто недобросовестные фермеры подкармливают ее избытком удобрений, из-за чего на листьях появляются темные пятна. Соответственно, листья удаляют.



Поле кукурузы / Фото Агро новости

Мы уверены, что вам помогут полезные советы Евгения Грибеника и вы будете покупать только вкусную и качественную кукурузу.