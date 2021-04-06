Лучшие конфеты те, которые вы собственноручно приготовите дома, а чтобы облегчить поиски хорошего десерта мы подготовили для вас рецепт от известного кондитера Лизы Глинской.

Кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом конфет из манго. Они не только низкокалорийные, но и полезные, ведь в их состав не входят консерванты и красители.

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Экзотические конфеты можно брать с собой в дорогу, давать детям в школу или угощать гостей и родных. А готовятся они легко и быстро.

Рецепт экзотических конфет

Ингредиенты:

– 150 мл кокосового молока или сливок;

– 150 мл пюре манго;

– 30 г желатина + 150 мл воды;

– 20 г сахара или меда;

– цедра одного лайма.

Смешайте желатин и теплую воду и оставьте набухать на 10 – 15 минут. В кастрюле доведите до кипения цедру лайма, пюре манго и сахар или мед по желанию. Процедите манговую смесь через мелкое сито, чтобы избавиться от цедры. Смешайте теплую смесь манго с желатином и перемешайте до однородной консистенции. Разлейте заготовку по силиконовым формочкам и отправьте в холодильник на 5 – 6 часов. Выньте конфеты из формочек и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления экзотических конфет с видео