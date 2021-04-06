Рецепт низкокалорийной экзотической конфеты от кондитера Лизы Глинской
Лучшие конфеты те, которые вы собственноручно приготовите дома, а чтобы облегчить поиски хорошего десерта мы подготовили для вас рецепт от известного кондитера Лизы Глинской.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом конфет из манго. Они не только низкокалорийные, но и полезные, ведь в их состав не входят консерванты и красители.
Читайте также Полезный батончик сникерс без сахара: рецепт от тренера
Экзотические конфеты можно брать с собой в дорогу, давать детям в школу или угощать гостей и родных. А готовятся они легко и быстро.
Рецепт экзотических конфет
- Смешайте желатин и теплую воду и оставьте набухать на 10 – 15 минут.
- В кастрюле доведите до кипения цедру лайма, пюре манго и сахар или мед по желанию.
- Процедите манговую смесь через мелкое сито, чтобы избавиться от цедры.
- Смешайте теплую смесь манго с желатином и перемешайте до однородной консистенции.
- Разлейте заготовку по силиконовым формочкам и отправьте в холодильник на 5 – 6 часов.
- Выньте конфеты из формочек и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления экзотических конфет с видео
Поделиться новостью