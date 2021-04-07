Смачне кукурудзяне печиво: домашній рецепт
Ми підготували для вас простий рецепт кукурудзяного печива, яке можна приготувати за лічені хвилини вдома. Солодкий десерт сподобається дітям та дорослим.
Джерело:24 канал
Ароматне печиво готується з додаванням кукурудзяного борошна, сметани, яєць та вершкового масла. Воно виходить м'яке всередині та з золотою скоринкою зверху. За бажанням до тіста можна додати будь-які горіхи або родзинки.
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Рецепт печива
Кукурудзяне печиво/ Фото Pexels
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
- У мисці збийте яйце з цукром, додайте вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач, перемішайте. Замісіть тісто.
- Розкатайте з тіста кульки, сформуйте печиво круглої форми.
- Деко вистеліть пергаментом. Викладіть печиво.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин до готовності. Дістаньте печиво, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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