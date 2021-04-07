Ми підготували для вас простий рецепт кукурудзяного печива, яке можна приготувати за лічені хвилини вдома. Солодкий десерт сподобається дітям та дорослим.

Ароматне печиво готується з додаванням кукурудзяного борошна, сметани, яєць та вершкового масла. Воно виходить м'яке всередині та з золотою скоринкою зверху. За бажанням до тіста можна додати будь-які горіхи або родзинки. Читайте також Рецепт низькокалорійної екзотичної цукерки від кондитерки Лізи Глінської Рецепт печива Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 100 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів сметани 10-20%;

– 350 грамів кукурудзяного борошна;

– розпушувач;

– 1 яйце;

– сіль. Кукурудзяне печиво/ Фото Pexels Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач. У мисці збийте яйце з цукром, додайте вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач, перемішайте. Замісіть тісто. Розкатайте з тіста кульки, сформуйте печиво круглої форми. Деко вистеліть пергаментом. Викладіть печиво. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин до готовності. Дістаньте печиво, залиште для охолодження. Викладіть на тарілку. Смачного!